Στη φυλακή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ - Τα έριξε στον εθισμό του στον τζόγο

Τι είπε στην απολογία του

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Στον ανακριτή οδηγήθηκε την Πέμπτη ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ φυλακίστηκε για υπεξαίρεση 2.900.000 ευρώ από φιλανθρωπικές δωρεές.
  • Υποστήριξε ότι ο εθισμός του στον τζόγο τον οδήγησε σε αυτές τις πράξεις και ζήτησε συγγνώμη.
  • Δήλωσε ότι δεν είχε πολυτελή ζωή και τα χρήματα που δόθηκαν για αυτό ήταν ελάχιστα.
  • Ανέφερε ότι οι γονείς των παιδιών ζητούσαν βοήθεια από τη ΜΚΟ χωρίς παραπλανητικές ενέργειες.
  • Η πρώην σύντροφός του κατηγορείται επίσης και ρίχνει την ευθύνη στον εθισμό του.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο πρόεδρος της ΜΚΟ που κατηγορείται για υπεξαίρεση ύψους 2.900.000 ευρώ από φιλανθρωπικές δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με ασθένειες.

Ποινικό παρελθόν για απάτες σε βάρος ΜΚΟ είχε η σύντροφος του αρχηγού

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις που του αποδίδονται και ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι η εξάρτησή του από τον στοιχηματισμό ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτές.

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«Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Προφυλακίστηκε ο ιδρυτής της «αμαρτωλής» ΜΚΟ

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ υποστήριξε ότι όλα τα έκανε λόγο του εθισμού του στον τζόγο

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε «μεγαλομανία» και ότι ήθελε να φαίνεται κοινωνικά ανώτερος: «Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα».

Επίσης, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι γονείς των παιδιών απευθύνονταν από μόνοι τους στη ΜΚΟ για βοήθεια και ότι δεν υπήρχε προσπάθεια προσέλκυσης δωρητών με παραπλανητικό τρόπο.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ που ερευνάται για υπεξαίρεση

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ερευνάται για υπεξαίρεση ύψους 2.900.000 ευρώ από φιλανθρωπικές δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με ασθένειες

Αναφορικά με όσα έχουν αναφερθεί για στημένα παιχνίδια, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για αβάσιμες κουβέντες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να δημιουργεί την εντύπωση ότι διέθετε χρήματα: «Για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες». 

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, η πρώην σύντροφός του που κατηγορείται επίσης για την υπόθεση και προφυλακίστηκε, έριξε όλη την ευθύνη στον 37χρονο και τον εθισμό του στον τζόγο. 

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