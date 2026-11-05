Σε τροχιά Eurovision 2027 μπαίνει επίσημα η Ελλάδα, με το ενδιαφέρον των εγχώριων καλλιτεχνών να χτυπά «κόκκινο», καθώς 62 συνολικά προτάσεις κατατέθηκαν για το «Sing for Greece», τη διαδικασία από την οποία θα αναδειχθεί ο επόμενος εκπρόσωπος της χώρας.
Αυτός είναι ο τραγουδιστής που στέλνει η Κύπρος στη Eurovision 2027!
Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε κάποιους από αυτούς που κατέθεσαν τραγούδια για το Sing for Greece 2027.
Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι οι:
Νίκος Γκάνος, η Joanne, κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, o Stylianos, η Mαλλού, η Τάνια Μπρεάζου, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Mike Vasileiadis και ο Χρήστος Αδαμόπουλος που κάνουν καριέρα για το Tik Tok.
Νίκος Γκάνος
Ο Νίκος Γκάνος είναι Έλληνας ποπ τραγουδιστής και παρουσιαστής
ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό reality Super Idol το 2004, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.
Τάνια Μπρεάζου
Η ποπ τραγουδίστρια έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2016 μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor της Ελλάδας, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική τετράδα.
Χρήστος Αδαμόπουλος
Ο Χρήστος Αδαμόπουλος είναι τραγουδιστής που κινείται κυρίως στον χώρο του έντεχνου και alternative ελληνικού τραγουδιού, και έγινε γνωστός μέσω του X Factor 2022 (Mega Channel), όπου κατάφερε να κατακτήσει την 4η θέση.
Μike Vasileiadis
O Mike Vasileiadis μάλιστα ήταν παλιά στους Rec. Έχει κυκλοφορήσει δικά του προσωπικά singles, όπως τα «Μίλησέ μου», «ΜΑΚΡΙΑ», «Άλλη Επιλογή» και το αγγλόφωνο "We Only Need Love".
Stylianos
O Stylianos έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Sing for Greece 2026.Διαγωνίστηκε στον Α' Ημιτελικό του εθνικού τελικού με το αγγλόφωνο, ατμοσφαιρικό κομμάτι "YOU & I", το οποίο συνυπέγραψε μουσικά με τον Adam Wu.
Biaset Beast
O Biaset Beast είναι τραγουδιστής και συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2023 μέσα από τη συμμετοχή του στο J2US (με παρτενέρ τη Λουίζα Πυριόχου).
Μαλλού
Η Μαλλού είναι pop τραγουδίστριες της γενιάς της. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2011 μέσα από το talent show Greek Idol,
Joanna
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