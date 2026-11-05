Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Ποιοι κατέθεσαν τραγούδια για το Sing for Greece 2027.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη Eurovision 2027 με 62 προτάσεις καλλιτεχνών για το «Sing for Greece».
  • Ανάμεσα στους υποψήφιους είναι οι Νίκος Γκάνος, Τάνια Μπρεάζου, Χρήστος Αδαμόπουλος, Mike Vasileiadis, Stylianos και Μαλλού.
  • Ο Νίκος Γκάνος έγινε γνωστός από το Super Idol το 2004, ενώ η Τάνια Μπρεάζου από το X Factor το 2016.
  • Ο Χρήστος Αδαμόπουλος διακρίθηκε στο X Factor 2022 και ο Stylianos συμμετείχε στο Sing for Greece 2026.
  • Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε τους υποψήφιους καλλιτέχνες.

Σε τροχιά Eurovision 2027 μπαίνει επίσημα η Ελλάδα, με το ενδιαφέρον των εγχώριων καλλιτεχνών να χτυπά «κόκκινο», καθώς 62 συνολικά προτάσεις κατατέθηκαν για το «Sing for Greece», τη διαδικασία από την οποία θα αναδειχθεί ο επόμενος εκπρόσωπος της χώρας.

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που στέλνει η Κύπρος στη Eurovision 2027!

Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε κάποιους από αυτούς που κατέθεσαν τραγούδια για το Sing for Greece 2027.

Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι οι:

Νίκος Γκάνος, η Joanne, κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, o Stylianos, η Mαλλού, η Τάνια Μπρεάζου, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Mike Vasileiadis και ο Χρήστος Αδαμόπουλος που κάνουν καριέρα για το Tik Tok. 

Ο Νίκος Γκάνος/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Νίκος Γκάνος/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Νίκος Γκάνος

Ο Νίκος Γκάνος είναι Έλληνας ποπ τραγουδιστής και παρουσιαστής
ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό reality Super Idol το 2004, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Τάνια Μπρεάζου/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

Τάνια Μπρεάζου/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

Τάνια Μπρεάζου

Η ποπ τραγουδίστρια έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2016 μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor της Ελλάδας, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική τετράδα. 

Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Χρήστος Αδαμόπουλος

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος είναι τραγουδιστής που κινείται κυρίως στον χώρο του έντεχνου και alternative ελληνικού τραγουδιού, και έγινε γνωστός μέσω του X Factor 2022 (Mega Channel), όπου κατάφερε να κατακτήσει την 4η θέση.

Μike Vasileiadis 

O Mike Vasileiadis μάλιστα ήταν παλιά στους Rec. Έχει κυκλοφορήσει δικά του προσωπικά singles, όπως τα «Μίλησέ μου», «ΜΑΚΡΙΑ», «Άλλη Επιλογή» και το αγγλόφωνο "We Only Need Love".

Stylianos

O Stylianos έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Sing for Greece 2026.Διαγωνίστηκε στον Α' Ημιτελικό του εθνικού τελικού με το αγγλόφωνο, ατμοσφαιρικό κομμάτι "YOU & I", το οποίο συνυπέγραψε μουσικά με τον Adam Wu.

Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Biaset Beast

O Biaset Beast είναι τραγουδιστής και συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2023 μέσα από τη συμμετοχή του στο J2US (με παρτενέρ τη Λουίζα Πυριόχου). 

Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Mαλλού/ φωτογραφία από NDP

Μαλλού 

Η Μαλλού είναι pop τραγουδίστριες της γενιάς της. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2011 μέσα από το talent show Greek Idol, 

Joanna 

Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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SING FOR GREECE
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BIASET BEAST
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MIKE VASILEIADIS
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ
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EUROVISION 2027
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