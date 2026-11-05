Σε τροχιά Eurovision 2027 μπαίνει επίσημα η Ελλάδα, με το ενδιαφέρον των εγχώριων καλλιτεχνών να χτυπά «κόκκινο», καθώς 62 συνολικά προτάσεις κατατέθηκαν για το «Sing for Greece», τη διαδικασία από την οποία θα αναδειχθεί ο επόμενος εκπρόσωπος της χώρας.

Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσίασε κάποιους από αυτούς που κατέθεσαν τραγούδια για το Sing for Greece 2027.

Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι οι:

Νίκος Γκάνος, η Joanne, κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, o Stylianos, η Mαλλού, η Τάνια Μπρεάζου, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Mike Vasileiadis και ο Χρήστος Αδαμόπουλος που κάνουν καριέρα για το Tik Tok.

Ο Νίκος Γκάνος/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Νίκος Γκάνος

Ο Νίκος Γκάνος είναι Έλληνας ποπ τραγουδιστής και παρουσιαστής

ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό reality Super Idol το 2004, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Τάνια Μπρεάζου/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

Τάνια Μπρεάζου

Η ποπ τραγουδίστρια έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2016 μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor της Ελλάδας, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική τετράδα.

Χρήστος Αδαμόπουλος

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος είναι τραγουδιστής που κινείται κυρίως στον χώρο του έντεχνου και alternative ελληνικού τραγουδιού, και έγινε γνωστός μέσω του X Factor 2022 (Mega Channel), όπου κατάφερε να κατακτήσει την 4η θέση.

Μike Vasileiadis

O Mike Vasileiadis μάλιστα ήταν παλιά στους Rec. Έχει κυκλοφορήσει δικά του προσωπικά singles, όπως τα «Μίλησέ μου», «ΜΑΚΡΙΑ», «Άλλη Επιλογή» και το αγγλόφωνο "We Only Need Love".

Stylianos

O Stylianos έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Sing for Greece 2026.Διαγωνίστηκε στον Α' Ημιτελικό του εθνικού τελικού με το αγγλόφωνο, ατμοσφαιρικό κομμάτι "YOU & I", το οποίο συνυπέγραψε μουσικά με τον Adam Wu.

Biaset Beast

O Biaset Beast είναι τραγουδιστής και συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2023 μέσα από τη συμμετοχή του στο J2US (με παρτενέρ τη Λουίζα Πυριόχου).

Mαλλού/ φωτογραφία από NDP

Μαλλού

Η Μαλλού είναι pop τραγουδίστριες της γενιάς της. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2011 μέσα από το talent show Greek Idol,

Joanna

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