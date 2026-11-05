«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

Το έργο αναδεικνύει τις αληθινές ιστορίες ευάλωτων ανθρώπων

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Χρόνος από δεύτερο χέρι
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«Το έργο αφορά αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον 20ο και τον 21ο αιώνα, στη Ρωσία. Η παράσταση δίνει φωνή στους πιο ευάλωτους να μιλήσουν για την πίεση των μεταβάσεων και την αγριότητα των πολέμων. Ο κοινός άξονας των ιστοριών είναι η επιβίωση των ανθρώπων, σε συνθήκες κινδύνου. Πως οι μικρές ιστορίες γράφουν τη μεγάλη Ιστορία.»
Βίλια Χατζοπούλου

«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

Το έργο αναδεικνύει τις αληθινές ιστορίες ευάλωτων ανθρώπων που έζησαν στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Οι άνθρωποι αποκαλύπτουν με το βίωμα τους τη ζωή, τον τόπο, τον χρόνο, τις σκέψεις, την ανατροπή, την καταστροφή, την αντίσταση. Ο κοινός άξονας των ιστοριών είναι ο αγώνας για επιβίωση σε συνθήκες κινδύνου. 

Η Ιστορία αλλάζει τους ανθρώπους; Οι άνθρωποι αλλάζουν την Ιστορία;

Η συγγραφέας, Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας, το 2015 «για τα πολυφωνικά της γραπτά, ένα μνημείο στον πόνο και στο θάρρος της εποχής μας».

«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

Σε κάθε τόπο, η Ιστορία αναγκάζει τους ανθρώπους να αντέξουν την αγριότητα, ώσπου να βρουν, σε καινούργιες συνθήκες τη νέα θέση τους. 

Το κείμενο της παράστασης είναι διασκευή του μυθιστορήματος. Αντιμετωπίζοντας τις αφηγήσεις ως κοινή κληρονομιά και κοινή μοίρα της ανθρωπότητας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Διασκευή– Σκηνοθεσία: Βίλια Χατζοπούλου
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Πίνακας-Εικόνα της παράστασης: Γιώργος Ρόρρης
Σκηνικά–κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα
Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση
Κίνηση: Γιώργος Μανιάδης
Φωτογραφίες παράστασης & video: Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Φωτογράφιση πίνακα: Χρίστος Σιμάτος
Σχεδιασμός προγράμματος & αφίσας: Μαρία Βεϊοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Σταυροπούλου
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δημήτρης Κοντογιώργης
Κατασκευή σκηνικού: Θοδωρής Καρύδης
Πατίνες: Γιάννης Τσούχλος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Social Media: Κωνσταντίνος Κορίκης

Παραγωγή: Αντώνης Κιούκας - Θ. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ερμηνεύουν: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία Σταυροπούλου

«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

ΡΟΛΟΙ
Στη θεατρική διασκευή επιλέχθηκαν οι παρακάτω ιστορίες με σειρά εμφάνισης:

«Για τη μοναξιά, που μοιάζει πολύ με ευτυχία», Αλίσα Ζ…λερ - στέλεχος δημοσίων σχέσεων, 35 ετών | Ερμηνεύει: Μαρία Καλαμποκιά
«Για την αναισθησία των νεκρών και τη σιωπή της σκόνης»,Ολέσια Νικολάεβα – υπαξιωματικός της αστυνομίας, 28 ετών. Από τη διήγηση της μητέρας | Ερμηνεύει: Αφροδίτη Αλ Σάλεχ
«Για μια άλλη Βίβλο και άλλους πιστούς», Ο εγγονός του Βασίλι Πετρόβιτς – μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος απ’ το 1922 & η δημοσιογράφος | Ερμηνεύουν: Γιώργος Καφετζόπουλος & Μαρία Σταυροπούλου
«Για το πονηρό σκοτάδι και “για τη διαφορετική ζωή που μπορεί να προκύψει απ’ αυτό”», Γιλένα Ραζντούεβα – εργάτρια, 37 ετών, η σκηνοθέτρια Ιρίνα Βασίλιεβα, και ο Βολόντια Ποντομπούτσκι | ερμηνεύουν: Αγγελική Μπούρα & Γιώργος Μανιάδης
«Για μια μικρή, κόκκινη σημαιούλα και το χαμόγελο του τσεκουριού», Άννα Μ…άγια – αρχιτέκτων, 59 ετών | Ερμηνεύει: Ελένη Καστάνη

«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

Το έργο «Με αφορμή τη μορφή του καταδικασμένου στο δεξιό κάτω μέρος της Τελικής Κρίσης του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα» που αποτυπώνει την εικόνα της παράστασης, φιλοτεχνήθηκε ειδικά για την παράσταση από τον Γιώργο Ρόρρη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε τις Εκδόσεις Πατάκη για την ευγενική παραχώρηση της χρήσης αποσπασμάτων της μετάφρασης της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου για το έργο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς «Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου» (Εκδ. Πατάκη, 2016).

Ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο Λιόντη, την εταιρεία Liontis και τους συνεργάτες του Γιώργο Ηλιόπουλο & Λάμπρο Παναγιωτόπουλο για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη.

«Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Παρασκευή & Σάββατο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35
[Στ. Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλε) – τερματικός]
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο, 20:30 | Κυριακή, 19:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό) | 10€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών) | 8€ (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) | 5€ (ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)
 

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