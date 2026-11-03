Η Triumph Motorcycles και ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνουν με χαρά την έναρξη της συνεργασίας τους στην εισαγωγή και τη διανομή των μοτοσυκλετών, γνήσιων ρούχων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών καθώς και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση για τις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Μάλτας, με ισχύ από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Η συνεργασία με την Triumph Motorcycles, μία από τις πλέον εμβληματικές μάρκες παγκοσμίως στον χώρο της μοτοσυκλέτας, και τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μοτοσυκλετών στη Μεγάλη Βρετανία, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στον ευρύτερο χώρο του mobility.

Με περισσότερα από 104 χρόνια ηγετικής παρουσίας στον κλάδο της αυτοκίνησης και του mobility στην Ελλάδα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην αντιπροσώπευση και τη διανομή κορυφαίων διεθνών, διαχρονικών και αξιόπιστων μαρκών, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργατών και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες του.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική αγορά για την Triumph, καθώς συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Με μια πλήρη και διαρκώς διευρυνόμενη γκάμα μοτοσυκλετών, η Triumph απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναβατών, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, οδηγικές προτιμήσεις και τρόπους ζωής.



Για όσους γοητεύονται από το διαχρονικό στιλ, την αυθεντική βρετανική κληρονομιά και τον ξεχωριστό χαρακτήρα των κλασικών μοτοσυκλετών, η οικογένεια Bonneville εκφράζει την ουσία της φιλοσοφίας Modern Classic της Triumph. Για τους αναβάτες που αναζητούν δυναμικές επιδόσεις, ευελιξία και έντονο σπορ χαρακτήρα, οι σειρές Trident και Street Triple προσφέρουν μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, ενώ οι σειρές Speed Triple και Daytona εκφράζουν την πιο δυναμική και επιθετική πλευρά της μάρκας. Αντίστοιχα, οι σειρές Scrambler και Tiger απευθύνoνται στους λάτρεις της περιπέτειας, που αναζητούν ελευθερία, άνεση και τη δυνατότητα να εξερευνούν νέες διαδρομές, από την καθημερινή μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια και τις απαιτητικές διαδρομές εκτός ασφάλτου.



Η γκάμα συμπληρώνεται από εμβληματικές προτάσεις που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της Triumph, όπως η εντυπωσιακή Rocket 3, με τον κινητήρα των 2.500 κ.εκ., καθώς και από τη σειρά των 400 κ.εκ., η οποία καθιστά τον κόσμο της Triumph πιο προσιτό σε νέους αναβάτες αλλά και σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τη μάρκα μέσα από μια πιο προσιτή και ευέλικτη πρόταση. Τέλος, η ανανεωμένη σειρά enduro και motocross με πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή πρωταθλήματα, προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στους αναβάτες που αναζητούν την off-road περιπέτεια.

