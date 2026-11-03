GNTM Μάνος: «Η Σταυρούλα έχει καταφέρει να απομονωθεί πλήρως κοινωνικά»

O πιο πολυσυζητημένος παίκτης του φετινού GNTM στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος αποχώρησε από το GNTM 7 λόγω μη αποτελεσματικής συνεργασίας με τη Σταυρούλα.
  • Αναφέρθηκε στον εκρηκτικό του χαρακτήρα και την θεατρική του προσέγγιση στα concepts.
  • Εξομολογήθηκε ότι η συμμετοχή του σε θεατρικά παιχνίδια τον βοήθησε στην ανάπτυξη του public speaking.
  • Η Σταυρούλα έχει απομονωθεί κοινωνικά στο σπίτι, κάτι που έχει επιτύχει μόνη της.
  • Ο Μάνος πιστεύει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους τους συμμετέχοντες.

Για άλλη μια φορά ο Μάνος δεν συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τη Σταυρούλα, με αποτέλεσμα να δει στο τέλος της ημέρας την πόρτα της εξόδου από το GNTM 7.

GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο Ελληνοαμερικάνος αναφέρθηκε στον εκρηκτικό του χαρακτήρα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα concepts, ο οποίος ήταν ολίγον τι θεατράλε.

Ο Μάνος μιλά για την εμπειρία του στο GNTM 7

Ο Μάνος μιλά για την εμπειρία του στο GNTM 7

«Πρέπει να μπαίνεις πάντα με αέρα. Να μην αφήνεις να σε αλλάζει ο οποιοσδήποτε. Είναι σημαντικό να μένεις απαράλλαχτος», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Προσπαθώ να εκθέτω τον εαυτό μου, να μπαίνω σε καταστάσεις δηλαδή που ο κόσμος θα έρχεται αντιμέτωπος με τον Μάνο και ο Μάνος αντίστοιχα με τον κόσμο. Όντας κάποιος ο οποίος ως μικρό παιδί ήμουν στο φάσμα του αυτισμού, ήμουν πιο κλειστός σαν χαρακτήρας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι, όταν είχαμε μετακομίσει στην Κηφισιά, μου λέει η μάνα μου: "Δες εδώ στην εφημερίδα, έχει μια αγγελία για θεατρικό παιχνίδι, θεατρική ομάδα. Θες να πας να το δεις;". Και ήταν η πρώτη μου επαφή με τον κόσμο, με τη σκηνή, κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτύξω public speaking. Μετέπειτα, είχα την τύχη στο γυμνάσιο και στο λύκειο που πήγαινα να υπάρχουν κάποια προγράμματα ρητορικής και έλαβα συμμετοχή σε αυτά».

Ο ίδιος εξομολογήθηκε στη συνέχεια: «Είμαι Έλληνας 100%, αλλά στη νοοτροπία είμαι πιο Αμερικανός».

Ο Μάνος μπήκε ως οδοστρωτήρας στο GNTM, καταφέρνοντας να γίνει ιδιαίτερα συζητήσιμος. Με τη Σταυρούλα όμως δεν κατάφερε να ταιριάζει ούτε σε προσωπικό ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

GNTM 2026: Ο Μάνος για την κόντρα του με τη Σταυρούλ

GNTM 2026: Ο Μάνος για την κόντρα του με τη Σταυρούλα

Σχολιάζοντας την «κόντρα» του μαζί της, αλλά και την προειδοποίησή της ότι θα αποχωρήσει αν παραμείνει στον διαγωνισμό, δήλωσε: «Πιθανόν και να σηκωθεί και να φύγει κάποια στιγμή. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που δεν αντέχει, δεν αντέχει κανέναν μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, επειδή παρακολουθώ πολύ το τι λέει ο κόσμος και βλέπω ότι κάποιοι μάλιστα έχουν κάνει και αναφορές περί bullying, το οποίο το βρίσκω αστείο... Η Σταυρούλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει μέσα στο σπίτι να απομονωθεί κοινωνικά πλήρως. Από όλους. Και είναι κάτι το οποίο το έχει καταφέρει μόνη της».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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