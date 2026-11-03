GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;

«Έφυγα επειδή ήμουν καλός άνθρωπος!»

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Πρώτη Δημοσίευση: 03.11.26, 00:30

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Η βραδιά στο GNTM έκρυβε τις μεγαλύτερες ανατροπές - όπως πάντα άλλωστε-, με το πλατό της αποχώρησης να μετατρέπεται σε πεδίο έντονων συναισθημάτων και απρόσμενων εξελίξεων! Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Μάνος Τζαμπαζάκης και η Σταυρούλα Μαυρομάτη, οι οποίοι είχαν την λιγότερο καλή λήψη από όλους στη δοκιμασία με τα ποδήλατα και τους γάμους.

Δες το GNTM

Κατά τη διάρκεια του πλατό, οι κριτές στάθηκαν στη χημεία των ζευγαριών. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επεσήμανε πως στη φωτογραφία του Μάνου και της Σταυρούλας «δεν υπήρχε η σύνδεση, δεν υπήρχε η χημεία, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του γάμου».

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Ο Μάνος υπερασπίστηκε τη στάση του λέγοντας: «Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα για να κάνω και τη Σταυρούλα να αισθανθεί άνετα... Εάν αποχωρήσω δεν θα αποχωρήσω επειδή απέτυχα ως μοντέλο, αλλά επειδή έβαλα ως προτεραιότητα το να μπορέσω να κάνω τον άλλον άνθρωπο να αισθανθεί άνετα».

GNTM

GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα ή ο Μάνος; 

Όταν η κριτική επιτροπή ανακοίνωσε τελικά την απόφασή της, o παίκτης που είχε τη λιγότερη σύνδεση με το ταίρι του και έπρεπε να αποχωρήσει από το GNTM ήταν... ο Μάνος.

Ωστόσο, η αντίδρασή του κάθε άλλο παρά θλιμμένη ήταν, καθώς αντιμετώπισε την αποχώρησή του με χαμόγελο και χιούμορ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πήρα το διαζύγιο... Κι όχι μόνο το πήρα, αλλά βλέπω πίσω μαύρο, μαύρο, μαύρο. Τρεις επιτήδειους γαμπρούς για τη Σταυρούλα και μπροστά μου βλέπω την πιο ωραία νυφούλα! Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ!»

μανος gntm

Η Σταυρούλα, παρέμεινε τελικά στον διαγωνισμό μόδας με μία δεύτερη ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Ηλιάνα.

Οι κριτές αποχαιρέτησαν τον Μάνο με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα και την ευγένειά του, ενώ οι συμπαίκτες του στεναχωρήθηκαν πολύ με το αποτέλεσμα της αποψινής φωτογράφισης.

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