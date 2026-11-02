Με ένα νέο δισκογραφικό project επιστρέφει η Λένα Ζευγαρά, παρουσιάζοντας το διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και περιλαμβάνει συνολικά 26 τραγούδια.

Η νέα δουλειά της τραγουδίστριας είναι ήδη διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε CD. Στο album συναντάμε νέα κομμάτια, τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της, αλλά και επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Ανάμεσα στα τραγούδια της συλλογής βρίσκεται το «Αδέσποτο», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, καθώς και κομμάτια που έχουν γίνει viral μέσα από τις live ερμηνείες της, όπως τα «Να Τος», «Κορμί Ενοικιαζόμενο», «Η Μικρή», «Κόντρα» και «Τον Έδιωξα Για Πάντα».

Το tracklist συμπληρώνουν εννέα πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της Λένας Ζευγαρά, μεταξύ των οποίων τα «Μείνε Απόψε Εδώ», «Θα Θα», «Τα Χάνω», «Παυσίπονα», «Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)» και «Να Πείτε Στο Παιδί».

Μέσα από το νέο διπλό album, η τραγουδίστρια συγκεντρώνει σε μία κυκλοφορία τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στη δισκογραφική της πορεία, μαζί με νέες μουσικές προτάσεις.

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην αθηναϊκή νύχτα, καθώς βρίσκεται στη σκηνή του «Vog Club Athens» μαζί με τον Σταμάτη Γονίδη.