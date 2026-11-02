«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της album

Κυκλοφορεί 26 τραγούδια και δίνει ρυθμό στη νύχτα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφορεί το νέο διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ» με 26 τραγούδια.
  • Το album είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες και θα κυκλοφορήσει και σε CD.
  • Περιλαμβάνει νέα κομμάτια, επιτυχίες από live εμφανίσεις και viral τραγούδια.
  • Σημαντικά κομμάτια περιλαμβάνουν το «Αδέσποτο» και άλλες χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες.
  • Η Λένα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Vog Club Athens» με τον Σταμάτη Γονίδη.

Με ένα νέο δισκογραφικό project επιστρέφει η Λένα Ζευγαρά, παρουσιάζοντας το διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και περιλαμβάνει συνολικά 26 τραγούδια.

Η νέα δουλειά της τραγουδίστριας είναι ήδη διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε CD. Στο album συναντάμε νέα κομμάτια, τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της, αλλά και επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»

Ανάμεσα στα τραγούδια της συλλογής βρίσκεται το «Αδέσποτο», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, καθώς και κομμάτια που έχουν γίνει viral μέσα από τις live ερμηνείες της, όπως τα «Να Τος», «Κορμί Ενοικιαζόμενο», «Η Μικρή», «Κόντρα» και «Τον Έδιωξα Για Πάντα».

Λένα Ζευγαρά

Το tracklist συμπληρώνουν εννέα πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της Λένας Ζευγαρά, μεταξύ των οποίων τα «Μείνε Απόψε Εδώ», «Θα Θα», «Τα Χάνω», «Παυσίπονα», «Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)» και «Να Πείτε Στο Παιδί».

Μέσα από το νέο διπλό album, η τραγουδίστρια συγκεντρώνει σε μία κυκλοφορία τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στη δισκογραφική της πορεία, μαζί με νέες μουσικές προτάσεις.

Σταμάτης Γονίδης - Λένα Ζευγαρά: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα τους!

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην αθηναϊκή νύχτα, καθώς βρίσκεται στη σκηνή του «Vog Club Athens» μαζί με τον Σταμάτη Γονίδη.

 

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