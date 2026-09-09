Σταμάτης Γονίδης - Λένα Ζευγαρά: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα τους!

Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης

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Γονίδης- Ζευγαρά: Η Εντυπωσιακή Πρεμιέρα Τους!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά στο VOG Club Athens ήταν μεγάλη επιτυχία.
  • Το κοινό υποδέχθηκε θερμά τους καλλιτέχνες, με τη διασκέδαση να διαρκεί μέχρι το πρωί.
  • Ο Γονίδης παρουσίασε διαχρονικές επιτυχίες, ενώ η Ζευγαρά ενθουσίασε με την εκρηκτική της παρουσία.
  • Μια ξεχωριστή στιγμή ήταν το ντουέτο τους, υπογεγραμμένο από τον Γονίδη.
  • Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο VOG Club Athens.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά στο VOG Club Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σεζόν που από την πρώτη κιόλας βραδιά έδειξε τη δυναμική της. Το VOG Club Athens γέμισε από νωρίς, με το κοινό να υποδέχεται θερμά τους δύο καλλιτέχνες και τη διασκέδαση να παραμένει αμείωτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Γονίδης- Ζευγαρά: Στιγμιότυπα με τους δυο τους πριν την πρεμιέρα

Ο Σταμάτης Γονίδης, μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση που έχει χτίσει με το κοινό μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του. Με αυθεντικές λαϊκές ερμηνείες και ένα ρεπερτόριο γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, χάρισε δυνατές στιγμές, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του αγαπημένα τραγούδια από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η Λένα Ζευγαρά, με τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, έδωσε τον δικό της παλμό στη βραδιά, παρουσιάζοντας τις μεγάλες προσωπικές της επιτυχίες και παρασύροντας το κοινό σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση και κέφι.

 

Σταμάτης Γονίδης - Λένα Ζευγαρά: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα στο VOG Club Athens

Σταμάτης Γονίδης - Λένα Ζευγαρά: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα στο VOG Club Athens

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της πρεμιέρας ήταν η κοινή εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά επί σκηνής, όπου παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα υπέροχο ντουέτο, το οποίο φέρει εξ ολοκλήρου την υπογραφή του Σταμάτη Γονίδη.

Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης, ο οποίος με την παρουσία και τις ερμηνείες του συμπληρώνει το πρόγραμμα της φετινής σεζόν.

Η πρώτη βραδιά έδωσε το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν, με το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, τις μεγάλες επιτυχίες και τη δυνατή διασκέδαση να έχουν τον πρώτο λόγο.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο  Σταμάτης Γονίδης & η Λένα Ζευγαρά στο VOGCLUB Athens,  εκεί όπου το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι συναντά τη διασκέδαση στα καλύτερά της.

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ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ
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