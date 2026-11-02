Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα φέρνει στο φως τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγο μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Νέου Κόσμου, οι τρεις άνδρες φέρονται να συναντήθηκαν περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη και να μοίραζαν τα κλοπιμαία, την ώρα που στην οδό Λυσικράτους είχε ήδη εκτυλιχθεί η καταστροφή.

Στα πλάνα καταγράφονται ο 55χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου», ο 37χρονος γνωστός ως «Αργύρης» και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους. Οι τρεις άνδρες φέρονται να διαχωρίζουν τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από το κτήριο, σε μια κίνηση που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση.

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