Έκρηξη στην Πλάκα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο- Μοίραζαν τα κλοπιμαία οι δράστες

Οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγο μετά την τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 00:03 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις
02.11.26 , 23:43 Ο Δήμαρχος Ρόδου Για Το Κύκλωμα Του Mr Χωριάτικο & Τις Επαφές Μαζί Τους
02.11.26 , 23:35 Σάττι - Rack: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι
02.11.26 , 23:35 GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα αποθεώνει τον Χρύσανθο στην κριτική
02.11.26 , 23:31 Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα βρέχει την Τρίτη
02.11.26 , 23:25 ΜΚΟ: Οι «χρυσές» ερωμένες του αρχηγού & το πάρτι σπατάλης με λεφτά δωρεών
02.11.26 , 23:13 GNTM: «Δεν αισθάνθηκα ότι φωτογραφίζω μοντέλα!»
02.11.26 , 23:09 Άννα Βίσση: «Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι»
02.11.26 , 23:00 Έκρηξη στην Πλάκα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο- Μοίραζαν τα κλοπιμαία οι δράστες
02.11.26 , 22:53 «Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της album
02.11.26 , 22:40 GNTM: «Θα Σκοτωθούν! Γιατί Πάει Τόσο Γρήγορα;»
02.11.26 , 22:22 Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
02.11.26 , 22:19 Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές
02.11.26 , 22:10 Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
02.11.26 , 22:10 GNTM 2026: «Έπεσε η νύφη!»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο από την Πλάκα: Η σοκαριστική στιγμή της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων μετά την έκρηξη στην Πλάκα.
  • Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.
  • Οι τρεις άνδρες συναντήθηκαν μία ώρα μετά την έκρηξη και μοίραζαν τα κλοπιμαία.
  • Στα πλάνα εμφανίζονται ο 55χρονος "Μπούμπου", ο 37χρονος "Αργύρης" και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους.
  • Η διανομή των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί από το κτήριο είναι κεντρικό σημείο της έρευνας.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα φέρνει στο φως τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγο μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Νέου Κόσμου, οι τρεις άνδρες φέρονται να συναντήθηκαν περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη και να μοίραζαν τα κλοπιμαία, την ώρα που στην οδό Λυσικράτους είχε ήδη εκτυλιχθεί η καταστροφή.

Στα πλάνα καταγράφονται ο 55χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου», ο 37χρονος γνωστός ως «Αργύρης» και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους. Οι τρεις άνδρες φέρονται να διαχωρίζουν τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από το κτήριο, σε μια κίνηση που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΠΛΑΚΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενδιάμεσες Εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Δημοκρατικών
Ελλαδα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις
Κακοκαιρία Agneta: Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού
Ελλαδα
Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα βρέχει την Τρίτη
ΜΚΟ: Οι «Χρυσές» Ερωμένες Του Αρχηγού & Το Πάρτι Σπατάλης
Ελλαδα
ΜΚΟ: Οι «χρυσές» ερωμένες του αρχηγού & το πάρτι σπατάλης με λεφτά δωρεών
Πώς Η ΜΚΟ Της Θεσσαλονίκης Εξαπατούσε Χιλιάδες Δωρητές
Ελλαδα
Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές
Απάτη ΜΚΟ: Οι Διάλογοι Του Προέδρου Με Τη Σύντροφο
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, ερχόμαστε συνέχεια εκεί»
Έκρηξη Στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι Οι 3 Κατηγορούμενοι
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
Cyber Monday 2026
Ελλαδα
Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
έκτακτο
Ελλαδα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Χανιά: Mεθυσμένος Πήρε Πίσω Το Κατασχεμένο Αμάξι Του- Βίντεο
Ελλαδα
Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top