Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο άνδρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 20:57 Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
02.11.26 , 20:51 Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
02.11.26 , 20:31 Η Ρωσία απειλεί με χρήση πυρηνικών το ΝΑΤΟ λόγω του Καλίνινγκραντ
02.11.26 , 20:31 Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
02.11.26 , 20:15 Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
02.11.26 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Xαμογέλασε όταν είδε το γράμμα που την οδήγησε στη λύση
02.11.26 , 19:40 Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
02.11.26 , 19:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
02.11.26 , 19:17 Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή
02.11.26 , 19:04 Αλλαγές σε γονικές άδειες και ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
02.11.26 , 19:03 Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
02.11.26 , 19:00 Ο Γκουντάρας αποθεώνει την Έμμα: «Είναι σπίρτο, δεν υπάρχει το κορίτσι»
02.11.26 , 19:00 Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
02.11.26 , 18:54 Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
02.11.26 , 18:50 To iCAUR V27 σε βιτρίνα
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Χανιά: Μεθυσμένος πήρε με τη βία πίσω το αυτοκίνητό του από χώρο φύλαξης της Τροχαίας / MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα Χανιά, 45χρονος οδηγός πιάστηκε μεθυσμένος και του αφαιρέθηκε το αυτοκίνητο.
  • Επέστρεψε για να το πάρει, παρέσυρε εργαζόμενο και προκάλεσε φθορές σε περίφραξη.
  • Ο υπάλληλος σύρθηκε για 10 μέτρα, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.
  • Εντοπίστηκε από την αστυνομία και υποβλήθηκε σε νέο αλκοτέστ με θετικά αποτελέσματα.
  • Δημιουργήθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη, αναμένεται δικαστική διαδικασία.

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 45χρονο οδηγό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα στον χώρο όπου είχε μεταφερθεί το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το πάρει πίσω.

Η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 04:32, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας σταμάτησαν τον 45χρονο για έλεγχο στη διασταύρωση των οδών Κισσάμου και Σελίνου. Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, συγκεκριμένα 0,996 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,587 mg/l στη δεύτερη.

Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, βεβαιώνοντας τις σχετικές παραβάσεις και αφαιρώντας τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε σε επιχείρηση φύλαξης οχημάτων στην περιοχή Γερμανικό Πηγάδι.

Ωστόσο, περίπου στις 07:25, ο οδηγός επέστρεψε στις εγκαταστάσεις και επιχείρησε να αποχωρήσει οδηγώντας το όχημά του. Κατά την προσπάθειά του να φύγει, παρέσυρε εργαζόμενο της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπάλληλος σύρθηκε για περίπου δέκα μέτρα. Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη γειτονικού χώρου, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Ο 45χρονος εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παραμείνει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του περιστατικού. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις και περίπου στις 08:10 εντόπισαν το όχημα έξω από την κατοικία του στην οδό Μαυρομάτη.

Δικογραφία σε βάρος 59χρονου που διαφήμιζε ρόφημα για... «καθαρό» αλκοτέστ

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Τροχαία, όπου υποβλήθηκε σε νέο αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν 0,872 mg/l και 0,76 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό μέθη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον 45χρονο να καλείται να λογοδοτήσει για τις πράξεις που του αποδίδονται.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη Στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι Οι 3 Κατηγορούμενοι
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
Cyber Monday 2026
Ελλαδα
Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
έκτακτο
Ελλαδα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Δημογραφικό: Στις 65.000 Οι Γεννήσεις Στην Ελλάδα Το 2026
Ελλαδα
Δημογραφικό: Στις 65.000 οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2026
Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα Μέτρα Για Τους Εργαζόμενους
Ελλαδα
Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους
Απάτη ΜΚΟ: Τι Αποκάλυψαν Οι Γονείς Της 9χρονης Γεωργίας
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Δε μάθαμε ποτέ το ποσό» - Σε σοκ οι γονείς της 9χρονης Γεωργίας
Μητσοτάκης Στο Υπουργικό Για Τουρκολυβικό
Ελλαδα
Κ. Μητσοτάκης: «Χωρίς ισχύ διεκδικήσεις ενάντια στο Δίκαιο της Θάλασσας»
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Ελλαδα
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Εύη Βατίδου: «Δηλώνω αθώα» για το τροχαίο στη Γλυφάδα
Ελλαδα
Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για το τροχαίο του 2023 – «Δηλώνω αθώα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top