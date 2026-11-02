Χανιά: Μεθυσμένος πήρε με τη βία πίσω το αυτοκίνητό του από χώρο φύλαξης της Τροχαίας / MEGA

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 45χρονο οδηγό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα στον χώρο όπου είχε μεταφερθεί το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το πάρει πίσω.

Η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 04:32, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας σταμάτησαν τον 45χρονο για έλεγχο στη διασταύρωση των οδών Κισσάμου και Σελίνου. Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, συγκεκριμένα 0,996 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,587 mg/l στη δεύτερη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, βεβαιώνοντας τις σχετικές παραβάσεις και αφαιρώντας τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε σε επιχείρηση φύλαξης οχημάτων στην περιοχή Γερμανικό Πηγάδι.

Ωστόσο, περίπου στις 07:25, ο οδηγός επέστρεψε στις εγκαταστάσεις και επιχείρησε να αποχωρήσει οδηγώντας το όχημά του. Κατά την προσπάθειά του να φύγει, παρέσυρε εργαζόμενο της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπάλληλος σύρθηκε για περίπου δέκα μέτρα. Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη γειτονικού χώρου, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Ο 45χρονος εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παραμείνει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του περιστατικού. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις και περίπου στις 08:10 εντόπισαν το όχημα έξω από την κατοικία του στην οδό Μαυρομάτη.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Τροχαία, όπου υποβλήθηκε σε νέο αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν 0,872 mg/l και 0,76 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό μέθη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον 45χρονο να καλείται να λογοδοτήσει για τις πράξεις που του αποδίδονται.

