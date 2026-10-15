Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών στα Χανιά / ERT

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Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, καθώς στοιχεία από το δικαστικό βούλευμα φέρνει στο φως καταγγελίες για τη διαδικασία παρένθετης κύησης, την ενημέρωση των υποψήφιων γονέων, αλλά και την επιλογή δοτριών και εμβρύων με βάση συγκεκριμένες επιθυμίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, εξετάζονται περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να μην τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης αποτελούν μέρος των στοιχείων που καλούνται να αξιολογήσουν οι δικαστικές Αρχές.

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Χανιά: Η υπόθεση της 24χρονης και οι καταγγελίες για παραπλάνηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μιας 24χρονης γυναίκας από τη Ρουμανία, η οποία, σύμφωνα με το βούλευμα, θα έκανε αρχικά δωρεά ωαρίων, αλλά φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε ως παρένθετη μητέρα.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκε εμβρυομεταφορά χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στα σχετικά δικαστικά έγγραφα εμφανιζόταν διαφορετική γυναίκα ως παρένθετη μητέρα. «Αυτή των 24 ετών, μπορεί να έρθει κατευθείαν... μπορεί να μπει κατευθείαν στις μεταφορές. Να μην πάμε για δωρεά. Να πάει κατευθείαν εμβρυομεταφορά. Δεν βαριέσαι. Γιατί βιαζόμαστε..».

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Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά την ενημέρωση των υποψήφιων γονέων. Η πραγματική έγκυος φέρεται να επέστρεψε στη Ρουμανία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν ότι παρέμενε στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο βούλευμα γίνεται αναφορά σε υπερηχογραφήματα που φέρονται να μην αντιστοιχούσαν στη συγκεκριμένη εγκυμοσύνη.

Οι καταγγελίες αυτές εγείρουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η παρακολούθηση των κυήσεων και η επικοινωνία με τις οικογένειες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί.

Χανιά: Στο μικροσκόπιο η επιλογή δοτριών και το φύλο των εμβρύων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, αναφορές για επιλογή δοτριών με βάση εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η εμφάνιση και το ύψος. Επιπλέον, εξετάζονται καταγγελίες για επιλογή φύλου εμβρύων χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, πρακτική που συνδέεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Στη δικογραφία περιγράφεται, ακόμα, περίπτωση γυναίκας που φέρεται να επικοινώνησε με κατηγορούμενη, αναζητώντας παρένθετη μητέρα για έμβρυο που είχε ήδη. Η φράση που της αποδίδεται είναι χαρακτηριστική: «Έχω την απόφαση στα χέρια μου, έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;». Το περιεχόμενο των συνομιλιών αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 80 είναι οι υποστηρίζοντες την κατηγορία, ενώ οι μάρτυρες κατηγορητηρίου ξεπερνούν τους 340, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μάρτυρες που ενδέχεται να προτείνουν οι πλευρές της υπεράσπισης. υπεράσπισης.

Ο μεγάλος αριθμός μαρτύρων και ο όγκος της δικογραφίας προμηνύουν μια σύνθετη και πιθανότατα μακρά δικαστική διαδικασία, κατά την οποία θα εξεταστούν αναλυτικά οι καταγγελίες και οι ευθύνες των εμπλεκομένων.
 

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