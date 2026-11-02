Στην έκθεση «Όνειρα σε Καμβά», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, βρέθηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ο παρουσιαστής του «Τροχού της Τύχης» μίλησε στο Star.gr για τη νέα γενιά, καταρρίπτοντας την άποψη ότι οι σημερινοί νέοι είναι τεμπέληδες και αδιάφοροι, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη η τηλεόραση να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας εποχής.

Με αφορμή την πρωτοβουλία δύο νέων ανθρώπων να διοργανώσουν μια έκθεση με σκοπό να βοηθήσουν άλλα παιδιά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης εξέφρασε την περηφάνια του και έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες γενιές αντιμετωπίζουν τους νεότερους.

«Πάντα λέμε εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά ότι η νέα γενιά δεν κάνει τίποτα, είναι με ένα κινητό στο χέρι και δε σκέφτεται. Κι όμως, κοίτα εδώ, δύο παιδιά σκέφτηκαν να κάνουν κάτι προκειμένου να βοηθήσουν άλλα παιδιά. Αυτό με κάνει περήφανο σαν γονιό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Καραγιάννη.

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην άδικη, όπως τη χαρακτήρισε, κριτική που δέχονται συχνά οι νέοι, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι.

«Γιατί τα αφορίζουμε τα παιδιά μας εμείς; Λέμε “δεν ξέρω, τα παιδιά είναι τεμπέλικα σήμερα” και αυτά. Όχι, δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν απλά το κατάλληλο σπρώξιμο, ένα μικρό σπρωξιματάκι, και είναι πολύ πιο άνθρωποι από ό,τι ήμασταν εμείς ή οι προηγούμενες γενιές», είπε.

Μάλιστα, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υπογράμμισε ότι η γενιά των παιδιών που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά έχει διαφορετική αντίληψη και μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στον συνάνθρωπο.

«Η γενιά του Βαγγελάκη, της Εύας, των παιδιών μου, των παιδιών που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά, είναι μια γενιά που έχει πολύ διαφορετική αντίληψη, και πάρα πολύ πιο ανθρώπινη. Κοιτάει πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο δίπλα, πιο πολύ από ό,τι τον κοιτάγαμε εμείς», σημείωσε, εξηγώντας πόσο χαίρεται που βλέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνονται πραγματικότητα.

Πέτρος Πολυχρονίδης: Το στοίχημα της τηλεόρασης με τη νέα γενιά

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο μέλλον της τηλεόρασης, τονίζοντας πως οι άνθρωποι του χώρου θα πρέπει να δημιουργούν προγράμματα που να απευθύνονται όχι μόνο στο κοινό που την παρακολουθεί ήδη, αλλά και σε εκείνους που έχουν στραφεί σε άλλα μέσα.

Με αφορμή την ερώτηση για τις ευχές του προς τη Ζήνα Κουτσελίνη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης επισήμανε πως η τηλεόραση χρειάζεται να κοιτάξει μπροστά.

«Να αρχίσουμε να κάνουμε την τηλεόραση για τους επόμενους ανθρώπους και όχι μόνο για τους προηγούμενους», ανέφερε, προσθέτοντας πως όσοι έχουν σταματήσει να παρακολουθούν τηλεόραση και στρέφονται σε άλλες επιλογές έχουν τους λόγους τους.

«Κάνε τηλεόραση χρήσιμη, διασκεδαστική, ψυχαγωγική, ενημερωτική, για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που θέλουν να βλέπουν τηλεόραση, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν δει ακόμη», ήταν το μήνυμά του.

Η διαδρομή από την αθλητική δημοσιογραφία στον «Τροχό της Τύχης»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε ακόμη για την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως αρχικά ονειρευόταν να ασχοληθεί αποκλειστικά με την αθλητική δημοσιογραφία.

«Ένας ταπεινός αθλητικός δημοσιογράφος ήθελα να είμαι, να περιγράφω αγώνες με μαχητικά αθλήματα, με ποδόσφαιρο, να πάω σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Τα έζησα», είπε.

Όπως εξήγησε, όταν πίστεψε πως είχε εκπληρώσει τα όνειρά του, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία μπήκαν στη ζωή του και του έδειξαν έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.

«Ήρθε και μου χτύπησε την πόρτα η διασκέδαση και η ψυχαγωγία και κατάλαβα ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ», ανέφερε.

Η αγάπη του για τον «Τροχό της Τύχης» παραμένει, μάλιστα, αναλλοίωτη, παρά τα εκατοντάδες επεισόδια που έχει παρουσιάσει.

«2.500 επεισόδια Τροχού; Δεν έχω βαρεθεί καμία μέρα. Καμία απολύτως. Κάθε μέρα για μένα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, και θα το κάνω μέχρι να πάρω σύνταξη», είπε με χιούμορ.