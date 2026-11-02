Πολυχρονίδης: «Τα παιδιά δεν είναι τεμπέλικα, θέλουν κατάλληλο σπρώξιμο»

Όσα είπε στο Star.gr, ο παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 18:54 Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
02.11.26 , 18:50 To iCAUR V27 σε βιτρίνα
02.11.26 , 18:34 ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο ρεύμα
02.11.26 , 18:11 Δένδιας: Νέα εποχή για την Αεροπορία με τα 3+3 μεταγωγικά Embraer KC-390
02.11.26 , 18:02 Πολυχρονίδης: «Τα παιδιά δεν είναι τεμπέλικα, θέλουν κατάλληλο σπρώξιμο»
02.11.26 , 17:51 Wizz Air: Απειλή για βόμβα άλλαξε πορεία σε πτήση
02.11.26 , 17:36 Πυράκη: Στο πλευρό της Έμμας για τα «Όνειρα σε καμβά»- Τι είπε στο star.gr
02.11.26 , 17:11 Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
02.11.26 , 17:06 Market pass: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
02.11.26 , 17:00 Κωνσταντίνος Αργυρός: 3η χρονιά επιτυχίας στο «Κέντρο Αθηνών»
02.11.26 , 16:45 Δημογραφικό: Στις 65.000 οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2026
02.11.26 , 16:00 Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ
02.11.26 , 16:00 Ασήμαντοι λόγοι που σε στρεσάρουν καθημερινά χωρίς να πρέπει
02.11.26 , 15:59 Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους
02.11.26 , 15:54 GNTM: Για ένα από τα μοντέλα ο γάμος θα... σχολάσει
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις του Πέτρου Πολυχρονίδη στο Star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης συμμετείχε στην έκθεση "Όνειρα σε Καμβά" και μίλησε για τη νέα γενιά, καταρρίπτοντας την άποψη ότι είναι τεμπέληδες.
  • Τόνισε ότι οι νέοι χρειάζονται κατάλληλο σπρώξιμο και ότι η κριτική προς αυτούς είναι άδικη.
  • Η γενιά που γεννήθηκε μετά το 2000 έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και διαφορετική αντίληψη για τον συνάνθρωπο.
  • Επισήμανε την ανάγκη η τηλεόραση να προσαρμοστεί στις νέες γενιές και να δημιουργεί προγράμματα που να απευθύνονται σε όλους.
  • Μίλησε για την επαγγελματική του πορεία από την αθλητική δημοσιογραφία στον "Τροχό της Τύχης", εκφράζοντας την αγάπη του για το πρόγραμμα.

Στην έκθεση «Όνειρα σε Καμβά», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, βρέθηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ο παρουσιαστής του «Τροχού της Τύχης»  μίλησε στο Star.gr για τη νέα γενιά, καταρρίπτοντας την άποψη ότι οι σημερινοί νέοι είναι τεμπέληδες και αδιάφοροι, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη η τηλεόραση να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας εποχής.

Με αφορμή την πρωτοβουλία δύο νέων ανθρώπων να διοργανώσουν μια έκθεση με σκοπό να βοηθήσουν άλλα παιδιά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης εξέφρασε την περηφάνια του και έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες γενιές αντιμετωπίζουν τους νεότερους.

Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»

Πολυχρονίδης: «Τα παιδιά δεν είναι τεμπέλικα, θέλουν κατάλληλο σπρώξιμο»

«Πάντα λέμε εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά ότι η νέα γενιά δεν κάνει τίποτα, είναι με ένα κινητό στο χέρι και δε σκέφτεται. Κι όμως, κοίτα εδώ, δύο παιδιά σκέφτηκαν να κάνουν κάτι προκειμένου να βοηθήσουν άλλα παιδιά. Αυτό με κάνει περήφανο σαν γονιό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Καραγιάννη.

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην άδικη, όπως τη χαρακτήρισε, κριτική που δέχονται συχνά οι νέοι, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι.

«Γιατί τα αφορίζουμε τα παιδιά μας εμείς; Λέμε “δεν ξέρω, τα παιδιά είναι τεμπέλικα σήμερα” και αυτά. Όχι, δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν απλά το κατάλληλο σπρώξιμο, ένα μικρό σπρωξιματάκι, και είναι πολύ πιο άνθρωποι από ό,τι ήμασταν εμείς ή οι προηγούμενες γενιές», είπε.

Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»

Μάλιστα, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υπογράμμισε ότι η γενιά των παιδιών που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά έχει διαφορετική αντίληψη και μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στον συνάνθρωπο.

«Η γενιά του Βαγγελάκη, της Εύας, των παιδιών μου, των παιδιών που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά, είναι μια γενιά που έχει πολύ διαφορετική αντίληψη, και πάρα πολύ πιο ανθρώπινη. Κοιτάει πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο δίπλα, πιο πολύ από ό,τι τον κοιτάγαμε εμείς», σημείωσε, εξηγώντας πόσο χαίρεται που βλέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνονται πραγματικότητα.

Πέτρος Πολυχρονίδης: Το στοίχημα της τηλεόρασης με τη νέα γενιά

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο μέλλον της τηλεόρασης, τονίζοντας πως οι άνθρωποι του χώρου θα πρέπει να δημιουργούν προγράμματα που να απευθύνονται όχι μόνο στο κοινό που την παρακολουθεί ήδη, αλλά και σε εκείνους που έχουν στραφεί σε άλλα μέσα.

Με αφορμή την ερώτηση για τις ευχές του προς τη Ζήνα Κουτσελίνη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης επισήμανε πως η τηλεόραση χρειάζεται να κοιτάξει μπροστά.

«Να αρχίσουμε να κάνουμε την τηλεόραση για τους επόμενους ανθρώπους και όχι μόνο για τους προηγούμενους», ανέφερε, προσθέτοντας πως όσοι έχουν σταματήσει να παρακολουθούν τηλεόραση και στρέφονται σε άλλες επιλογές έχουν τους λόγους τους.

«Κάνε τηλεόραση χρήσιμη, διασκεδαστική, ψυχαγωγική, ενημερωτική, για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που θέλουν να βλέπουν τηλεόραση, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν δει ακόμη», ήταν το μήνυμά του.

Η διαδρομή από την αθλητική δημοσιογραφία στον «Τροχό της Τύχης»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε ακόμη για την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως αρχικά ονειρευόταν να ασχοληθεί αποκλειστικά με την αθλητική δημοσιογραφία.

«Ένας ταπεινός αθλητικός δημοσιογράφος ήθελα να είμαι, να περιγράφω αγώνες με μαχητικά αθλήματα, με ποδόσφαιρο, να πάω σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Τα έζησα», είπε.

Όπως εξήγησε, όταν πίστεψε πως είχε εκπληρώσει τα όνειρά του, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία μπήκαν στη ζωή του και του έδειξαν έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.

«Ήρθε και μου χτύπησε την πόρτα η διασκέδαση και η ψυχαγωγία και κατάλαβα ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ», ανέφερε.

Η αγάπη του για τον «Τροχό της Τύχης» παραμένει, μάλιστα, αναλλοίωτη, παρά τα εκατοντάδες επεισόδια που έχει παρουσιάσει.

«2.500 επεισόδια Τροχού; Δεν έχω βαρεθεί καμία μέρα. Καμία απολύτως. Κάθε μέρα για μένα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, και θα το κάνω μέχρι να πάρω σύνταξη», είπε με χιούμορ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΟΝΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
 |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμμα Παπασταθοπούλου: Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης
Celebrities & Gossip Νεα
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Στιλάτη έξοδος σε show της Εβδομάδας Μόδας
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας
Ελένη Πέτα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε wine bar φίλων μου»
Αθηνά Οικονομάκου - Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Συγκλονιστικές δηλώσεις της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκλονίζει η μητέρα του Μαζωνάκη: «Δεν αντέχω να ακούω το όνομά του»
Η Αγγελική Ηλιάδη καμαρώνει τον γιο της στην Athens Fashion Week
Celebrities & Gossip Νεα
Αγγελική Ηλιάδη: Καμάρωσε τον γιο της στην πασαρέλα του Athens Fashion Week
Ηρώ Πεκτέση
Celebrities & Gossip Νεα
Ηρώ Πεκτέση: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στη θάλασσα
Λάμπρος Κωνσταντάρας - Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Λιάγκας σε Αντωνά: «Της λέω αυτός είναι απατεώνας, δε με άκουσε»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top