Σε ισχύ τέθηκε από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει αντικαταστήσει το γνωστό «νυχτερινό» τιμολόγιο.
Το πρόγραμμα μειωμένης χρέωσης θα εφαρμόζεται έως και τις 31 Μαρτίου 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο να αξιοποιούν δύο χρονικές ζώνες μέσα στην ημέρα.
Για τη χειμερινή περίοδο, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 έως 15:00
Νυχτερινή ζώνη: 02:00 έως 05:00
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