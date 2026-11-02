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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Νοεμβρίου 2026.
  • Το πρόγραμμα μειωμένης χρέωσης θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2027.
  • Οι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευτούν δύο χρονικές ζώνες: μεσημβρινή (12:00-15:00) και νυχτερινή (02:00-05:00).
  • Το νέο σύστημα αντικαθιστά το παλιό «νυχτερινό» τιμολόγιο.

Σε ισχύ τέθηκε από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει αντικαταστήσει το γνωστό «νυχτερινό» τιμολόγιο.

Το πρόγραμμα μειωμένης χρέωσης θα εφαρμόζεται έως και τις 31 Μαρτίου 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο να αξιοποιούν δύο χρονικές ζώνες μέσα στην ημέρα.

Για τη χειμερινή περίοδο, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 έως 15:00
Νυχτερινή ζώνη: 02:00 έως 05:00

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