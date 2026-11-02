Στην έκθεση «Όνειρα σε Καμβά», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Έμμας, της κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, βρέθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο οποίος μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη και στο Star.gr για τη συγκίνησή του με την προσπάθεια της μικρής να στηρίξει παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά και για τη δική του τηλεοπτική καθημερινότητα.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δεν έκρυψε τη χαρά του βλέποντας τόσο κόσμο να στηρίζει την πρωτοβουλία και να αγοράζει τα έργα της έκθεσης, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι ακόμη και ένα παιδί να θέλει να προσφέρει στους συνανθρώπους του.

«Χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που βλέπω τόσο κόσμο εδώ, που βλέπω να αγοράζουν τα έργα, που βλέπω ανθρώπους, και ιδιαίτερα ένα μικρό παιδί όπως είναι η Έμμα, να έχουν διάθεση να προσφέρουν. Και αυτό είναι σπουδαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη, ωστόσο η προσφορά και η φιλανθρωπία είναι πράγματα που τον συγκινούν ιδιαίτερα.

«Δεν είμαι πολύ του καλλιτεχνικού, αλλά έχω φιλανθρωπικές ανησυχίες. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους της προσφοράς, μ' αρέσει να βλέπω να μπορείς και να θέλεις να βοηθάς έναν αδύναμο. Και εδώ είναι η επιτομή», είπε.

Μάλιστα, στάθηκε στην αξία του παραδείγματος που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, επισημαίνοντας πως η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι σημαντικό να καλλιεργούνται από μικρή ηλικία.

Γρηγόρης Γκουντάρας για την Έμμα: «Είναι η Ζήνα επί 10»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Έμμα, την κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία πήρε την πρωτοβουλία για την έκθεση «Όνειρα σε Καμβά».

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έχει σχηματίσει εξαιρετική εικόνα για τη μικρή, περιγράφοντάς την ως ένα πανέξυπνο παιδί με πολλές ιδέες και έντονη προσωπικότητα.

«Εγώ συγκινούμαι με αυτά τα παιδιά. Ναι, παιδί μου, είναι πανέξυπνη. Είναι σπίρτο. Είναι η Ζήνα επί 10. Δεν υπάρχει το κορίτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Έμμα Παπαθαστοπούλου

Όταν ρωτήθηκε αν η Έμμα μοιάζει στη μητέρα της, ο ίδιος απάντησε πως έχει κληρονομήσει τόσο τον τρόπο σκέψης της όσο και τη δημιουργικότητά της.

«Μοιάζει στη μαμά, μοιάζει στο μυαλό της μαμάς, μοιάζει στις ιδέες. Είναι μια μικρή Ζήνα που μεγαλώνοντας θα γίνει μια μεγαλύτερη Ζήνα», ανέφερε.

«Η τηλεόραση είναι δύσκολο σπορ»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναφέρθηκε και στη νέα τηλεοπτική του θέση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για όσα κάνει, αλλά και για την ανταπόκριση του κοινού.

«Είναι όλα μια χαρά. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Μας αρέσει που αρέσει και στον κόσμο αυτό που κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε έτσι, με τη δική μας φιλοσοφία και με τη δική μας λογική», δήλωσε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως η προσαρμογή σε μια νέα τηλεοπτική πραγματικότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς η έκθεση στη δημόσια κριτική αποτελεί καθημερινό κομμάτι της δουλειάς.

Αντώνης Παπασταθόπουλος-Ζήνα Κουτσελίνη

«Η τηλεόραση είναι δύσκολο σπορ. Όσο κι αν κάποιοι θέλουν να νομίζουν, να περνάνε προς τα έξω ότι είναι κάτι εύκολο, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα τα βρίσκουμε και καλύτερα», σημείωσε.

Μάλιστα, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την πίεση που βιώνουν όσοι βρίσκονται καθημερινά μπροστά στις κάμερες, τονίζοντας πως κάθε τους κίνηση και κάθε τους λέξη μπορεί να σχολιαστεί.

«Είναι πολύ δύσκολο, γιατί κρίνεσαι. Είσαι σε δημόσια θέα, οτιδήποτε λες, κάνεις, ακούγεται. Κάθε μέρα, κάθε μέρα παίρνεις ελέγχους. Στο σχολείο περνάμε κάθε τρίμηνο και τρέμαμε. Τώρα αυτό γίνεται κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να γίνει ψυχοφθόρα, ωστόσο όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό και ο κόσμος ανταποκρίνεται, το άγχος υποχωρεί.

«Είναι λίγο ψυχοφθόρο, αλλά όταν είναι καλό το αποτέλεσμα, δεν αγχώνεσαι για τίποτα», κατέληξε.