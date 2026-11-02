«Τι αυτοκίνητο συμφέρει να αγοράσω;» Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής απαντούν

Tι θα δούμε στη νέα σεζόν του TractioN;

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Ηλεκτρικό, υβριδικό ή πετρελαιοκίνητο; Ποια επιλογή συμφέρει τελικά και τι πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος πριν αγοράσει αυτοκίνητο; Το ερώτημα απασχολεί ολοένα και περισσότερους οδηγούς, με τις νέες τεχνολογίες να αλλάζουν διαρκώς τον χάρτη της αυτοκίνησης.

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Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής, οι επί χρόνια παρουσιαστές της εκπομπής αυτοκινήτου TractioΝ, μίλησαν στην Κατερίνα Καραγιάννη και στο Star.gr και έδωσαν τη δική τους απάντηση, εξηγώντας ότι η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες και την καθημερινότητα του κάθε οδηγού.

TRACTION

«Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και έχει να κάνει με τις ανάγκες του καθενός», ανέφεραν αρχικά.

Όπως εξήγησαν, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα πρακτική λύση για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη, ειδικά για όσους έχουν τη δυνατότητα να το φορτίζουν στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας τους.

«Για την πόλη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο λύνει πολλά θέματα. Αν κάποιος λοιπόν έχει τον τρόπο να επαναφορτίσει είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά του και έχει λύσει το θέμα της επαναφόρτισης, ειδικά για την καθημερινή κίνηση [...] ρίχνει και το κόστος της καθημερινής μετακίνησης», σημείωσαν.

Μάλιστα, υπογράμμισαν πως μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων πραγματοποιείται πλέον μέσα στις πόλεις, γεγονός που κάνει την ηλεκτροκίνηση μια επιλογή που αξίζει να εξετάσει κανείς, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές του.

Κώστας και Μάνος Στεφανής: Τι θα δούμε φέτος στο Traction

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν και στη νέα τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής Traction, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τις εξελίξεις στον χώρο της αυτοκίνησης και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, η τεχνολογία έχει προχωρήσει εντυπωσιακά και οι εξελίξεις είναι συνεχείς: «Πολύ ωραία πράγματα γιατί η τεχνολογία έχει ξεφύγει. Πλέον είναι, δεν υπάρχουν όρια. Έχουμε και εμείς οι ίδιοι εντυπωσιαστεί από αυτά που έχουν γίνει».

Στη συνέχεια, μίλησαν για τη μεγάλη ποικιλία νέων μοντέλων και κατασκευαστών, αλλά και για τη συνύπαρξη διαφορετικών συστημάτων κίνησης τα επόμενα χρόνια.

«Τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει συνύπαρξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης με τα ηλεκτρικά, με τα υβριδικά λοιπόν συστήματα που δουλεύουν και τα δύο μαζί. Σίγουρα αναπτύσσεται και ηλεκτροκίνηση, οπότε έχουμε να δούμε πολλά φέτος», ανέφεραν.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, θυμήθηκαν και κάποιους από τους καλεσμένους που έχουν φιλοξενήσει όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή, με τον Άλκη Κούρκουλο να ξεχωρίζει για τις οδηγικές του ικανότητες, καθώς είχε υπάρξει και αγωνιζόμενος.

Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής στην έκθεση «Όνειρα σε Καμβά»

Οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν στην έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε Καμβά», μια πρωτοβουλία της 16χρονης Έμμας Παπασταθοπούλου, κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, με στόχο την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Μιλώντας στην κάμερα του Star.gr, χαρακτήρισαν τη βραδιά ξεχωριστή και συγκινητική, καθώς τους εντυπωσίασε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα κορίτσι μόλις 16 ετών σκέφτηκε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για άλλα παιδιά: «Είναι μια ξεχωριστή βραδιά, πολύ συγκινητική, ιδιαίτερα όταν βλέπεις παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών να αφουγκράζονται προβλήματα άλλων παιδιών, λιγότερο τυχερών ή όχι».

ZHNA

KOYTSELINH

Οι παρουσιαστές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στη Ζήνα Κουτσελίνη, τονίζοντας πως πίσω από την πρωτοβουλία της Έμμας υπάρχει και η στήριξη της οικογένειάς της: «Όλο αυτό που σκέφτηκε η Έμμα είναι πολύ όμορφο. Αλλά για να προκύψουν όλες αυτές οι σκέψεις και αυτές οι ανησυχίες έχει γίνει δουλειά και στο σπίτι. Άρα σίγουρα κι η Ζήνα έχει μερίδιο θετικής ευθύνης και συμμετοχής σε όλη αυτή την προσπάθεια».

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