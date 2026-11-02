Δένδιας: Νέα εποχή για την Αεροπορία με τα 3+3 μεταγωγικά Embraer KC-390

Δυνατότητες εναέριου εφοδιασμού για πρώτη φορά στα ελληνικά μαχητικά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά τρία μεταγωγικά αεροσκάφη Embraer KC-390 από την Πορτογαλία με κόστος 590 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η συμφωνία υπογράφηκε από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας, Νίκο Δένδια και Νούνο Μέλο.
  • Τα αεροσκάφη θα παραληφθούν σταδιακά από το 2027 έως το 2030 και θα λειτουργούν και ως ιπτάμενα τάνκερ.
  • Η Ελλάδα εξετάζει συνεργασία με την Πορτογαλία σε θαλάσσια drones και drone carriers.
  • Ο Δένδιας τόνισε τη σημασία των αεροσκαφών ανεφοδιασμού για την εθνική ασφάλεια.

Η Πολεμική Αεροπορία μπαίνει σε μια νέα εποχή με τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millenium που θα λειτουργούν και ως ιπτάμενα τάνκερ. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας έγινε σήμερα στο Πεντάγωνο παρουσία των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, Νίκου Δένδια και Νούνο Μέλο. 

Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!

Όπως ανέφερε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, τρία τέτοια μεταγωγικά αεροσκάφη KC-390 θα αγοράσει η Ελλάδα από την Πορτογαλία, μέσω διακρατικής συμφωνίας, συνολικού κόστους 590 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο θα το παραληφθεί ου χρόνου, το 2027 και τα υπόλοιπα, σταδιακά, έως το 2030, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα (option) για την προμήθεια άλλων 3 μεταγωγικών του ίδιου τύπου.  

Το μεταγωγικό Embraer στην πτήση του πάνω από τη Θεσσαλονίκη στην πρόσφατη παρέλαση

Το μεταγωγικό Embraer στην πτήση του πάνω από τη Θεσσαλονίκη στην πρόσφατη παρέλαση

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα έχει αεριωθούμενα και όχι ελικοφόρα μεταγωγικά, τα οποίαα λειτουργούν και ως ιπτάμενα τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, ενώ θα διαθέτουν και προηγμένες δυνατότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου. 

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Μάλιστα, ο κ. Δένδιας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής»
.
Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας η Ελλάδα εξετάζει επίσης τη συνεργασία με την  Πορτογαλία στα θαλάσσια drones, όπως επίσης στα drone carriers (πρόκειται ουσιαστικά για «αεροπλανοφόρα» που αντί για μαχητικά αεροσκάφη θα μεταφέρουν drones!), όπως και στα drone killers.    

Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας

«Υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο σε μια ναυτική βάση στη Λισσαβώνα, το οποίο επισκέφθηκα, και οφείλω να πω ότι θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα, όπως θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους πολύ ενδιαφέροντες τομείς, όπως η δημιουργία σκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone carriers, και επίσης σκαφών-αεροσκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone killers» τόνισε ο Ν. Δένδιας. 
 

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