Η Πολεμική Αεροπορία μπαίνει σε μια νέα εποχή με τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millenium που θα λειτουργούν και ως ιπτάμενα τάνκερ. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας έγινε σήμερα στο Πεντάγωνο παρουσία των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, Νίκου Δένδια και Νούνο Μέλο.

Όπως ανέφερε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, τρία τέτοια μεταγωγικά αεροσκάφη KC-390 θα αγοράσει η Ελλάδα από την Πορτογαλία, μέσω διακρατικής συμφωνίας, συνολικού κόστους 590 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο θα το παραληφθεί ου χρόνου, το 2027 και τα υπόλοιπα, σταδιακά, έως το 2030, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα (option) για την προμήθεια άλλων 3 μεταγωγικών του ίδιου τύπου.

Το μεταγωγικό Embraer στην πτήση του πάνω από τη Θεσσαλονίκη στην πρόσφατη παρέλαση

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα έχει αεριωθούμενα και όχι ελικοφόρα μεταγωγικά, τα οποίαα λειτουργούν και ως ιπτάμενα τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, ενώ θα διαθέτουν και προηγμένες δυνατότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής»

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Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας η Ελλάδα εξετάζει επίσης τη συνεργασία με την Πορτογαλία στα θαλάσσια drones, όπως επίσης στα drone carriers (πρόκειται ουσιαστικά για «αεροπλανοφόρα» που αντί για μαχητικά αεροσκάφη θα μεταφέρουν drones!), όπως και στα drone killers.

«Υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο σε μια ναυτική βάση στη Λισσαβώνα, το οποίο επισκέφθηκα, και οφείλω να πω ότι θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα, όπως θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους πολύ ενδιαφέροντες τομείς, όπως η δημιουργία σκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone carriers, και επίσης σκαφών-αεροσκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone killers» τόνισε ο Ν. Δένδιας.

