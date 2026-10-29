Συμβούλιο Ασφαλείας: «Κεραυνοί» Μητσοτάκη με χάρτη για το τουρκολιβυκό

«Παράνομο, αυθαίρετο και αντίθετο στην ίδια τη γεωγραφία».

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διαφωνία Ελλάδας–Τουρκίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο.
  • Επέδειξε χάρτη, τονίζοντας ότι η Τουρκία και η Λιβύη αγνοούν την ύπαρξη ελληνικών νησιών στην οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων.
  • Δήλωσε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να παραβιάζονται με αυθαίρετες γραμμές.
  • Προειδοποίησε για τις παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις που επηρεάζουν νόμιμα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Αναγνώρισε τις ευκαιρίες και τις απειλές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέφερε τη διαφωνία Ελλάδας–Τουρκίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,  στη συνεδρίαση του οποίου προήδρευσε, παρουσιάζοντάς το θέμα ως ζήτημα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και περιφερειακής ασφάλειας.

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Μάλιστα,  ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε τον χάρτη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς το  «παράνομο, αυθαίρετο και αντίθετο στην ίδια τη γεωγραφία».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Τουρκία και η Λιβύη επιχειρούν να χαράξουν θαλάσσια σύνορα σαν να μην υπάρχουν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κάσος.

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«Η γεωγραφία δεν ξαναγράφεται» τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.

Ο Κ. Μητσοτάκης έκανε ευθεία αναφορά στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι με τη ι Λιβύη δε διαθέτει αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να δικαιολογούν τη συγκεκριμένη οριοθέτηση.

Για την πρόσφατη κύρωση από τη Λιβύη σχολίασε ότι «η κύρωση ενός παράνομου μνημονίου δεν μπορεί να το μετατρέψει σε νόμιμη συμφωνία».

Επανέλαβε επίσης ότι τα νησιά δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας παρουσίασε ως υπόδειγμα νόμιμης οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, ενώ παρουσίασε ως υπόδειγμα νόμιμης οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών τη Συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. 

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Προειδοποίηση Μητσοτάκη για το καλώδιο GSI 

O κ. Μητσοτάκης απηύθυνε προειδοποίηση και για τα ενεργειακά έργα στα οποία περιλαμβάνεται το καλώδιο GSI. Όπως υπογράμμισε,  παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την παρεμπόδιση νόμιμων δραστηριοτήτων και στρατηγικών έργων διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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