Η Επέτειος του ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940 εορτάστηκε από τον Ελληνισμό του Σύδνεϋ με τη δέουσα λαμπρότητα, μέσα σε κλίμα πνευματικής ανατάσεως και εθνικής υπερηφάνειας.

Της επισήμου Δοξολογίας, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, προέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, πλαισιούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καμπέρας κ. Αθηναγόρα, ενώ παρέστησαν ο κ. Γεώργιος Σκέμπερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, ο κ. Θεοδόσιος Πενκλής, Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. και Γενικός Γραμματέας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, ο κ. Ηλίας Οικονόμου, μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, ο κ. Κωνσταντίνος Αποΐφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Νέας Νοτίου Ουαλίας, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Οργανισμών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Ενοριών - Κοινοτήτων και ομογενειακών οργανώσεων, καθώς επίσης μαθητές και μαθήτριες ομογενειακών σχολείων.

Άγημα της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Την Ακολουθία ελάμπρυνε ιδιαιτέρως η παρουσία Αγήματος της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδος, τα μέλη της οποίας καλωσόρισε με εγκάρδιους λόγους ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος. «Αγαπητοί μας Εύζωνες, ταξιδέψατε από την Ελλάδα για να βρεθείτε ανάμεσά μας και, μέσα από την παρουσία σας, αισθανόμαστε ακόμη πιο ζωντανό τον δεσμό μας με την μητέρα πατρίδα», τόνισε ο Σεβασμιώτατος και συνέχισε: «Δεν είστε απλώς μία τιμητική φρουρά. Είστε ζωντανά σύμβολα της ιστορικής μνήμης της Ελλάδος, της εθνικής της αξιοπρέπειας και του ακατάβλητου φρονήματός της. Μας υπενθυμίζετε ότι η ταυτότητα ενός έθνους δεν διαφυλάσσεται μόνο με λόγια. Διαφυλάσσεται με αφοσίωση, πειθαρχία και με την προθυμία κάθε γενιάς να παραλαμβάνει την ιστορική κληρονομιά και να τη μεταφέρει στην επόμενη. Για τους νέους μας, η παρουσία σας εδώ καθιστά αυτή την ιστορία ζωντανή και απτή. Τους συνδέει με τους προγόνους τους και τους υπενθυμίζει ότι, μολονότι μπορεί να γεννήθηκαν μακριά από την Ελλάδα, ανήκουν σε μία κληρονομιά εξαιρετικού θάρρους, προσφοράς και επιτευγμάτων».

Περαιτέρω, σκιαγραφώντας το μεγαλείο της ψυχής του ελληνικού λαού, όπως αυτό αναδείχθηκε με περισσή ενάργεια κατά το Έπος του 1940, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Εκείνο το πρωινό του Οκτωβρίου, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα τελεσίγραφο. Η απάντησή της ήταν μία άρνηση, ένα “ΟΧΙ”, που έμελλε να αποκτήσει σημασία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη μιας απλής λέξεως. Έγινε διακήρυξη αξιοπρέπειας. Διακήρυξη θάρρους. Διακήρυξη της αποφασιστικότητας ενός λαού να μην παραδώσει την ελευθερία του χωρίς αγώνα.

Ο ελληνικός λαός γνώριζε ότι ο δρόμος που ανοιγόταν μπροστά του θα ήταν δύσκολος. Οι στρατιώτες μας αναχωρούσαν για το μέτωπο, αφήνοντας πίσω τους γονείς, συζύγους και παιδιά. Οι μητέρες περίμεναν με αγωνία κάποιο νέο από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι οικογένειες βίωναν στερήσεις, αβεβαιότητα και πόνο. Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν είδαν ποτέ τους αγαπημένους τους να επιστρέφουν. Ωστόσο, σε εκείνες τις δύσκολες ημέρες, ο ελληνικός λαός ανέδειξε κάτι που καμία στρατιωτική δύναμη δεν μπορούσε να μετρήσει: το μεγαλείο της ψυχής ενός έθνους. Υπενθύμισε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το μεγαλείο ενός λαού δεν καθορίζεται από την έκταση της επικράτειάς του ή την ισχύ των όπλων του, αλλά από τη βαθειά πίστη, την ενότητα και το θάρρος με το οποίο υπερασπίζεται την ελευθερία του».

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος περαίωσε τον λόγο του με την προτροπή να τιμούμε τη μνήμη των ηρώων του ‘40, ανανεώνοντας τη δική μας προσήλωση στις αξίες για τις οποίες εκείνοι αγωνίστηκαν. Ευχήθηκε δε το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου να παραμένει πάντοτε ζωντανό στις καρδιές μας, υπενθυμίζοντας ότι «η ελευθερία αποτελεί πολύτιμο αγαθό, η αξιοπρέπεια απαιτεί διαρκή υπεράσπιση και η σπουδαιότερη παρακαταθήκη που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας είναι ένας κόσμος στον οποίο θα επικρατούν η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

Μετά τη Δοξολογία, ακολούθησε εόρτια δεξίωση, η οποία παρατέθηκε στην Αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου

