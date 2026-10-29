Επίσκεψη στην Καραϊβική πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος και έδειξε να το διασκεδάζει με την ψυχή του. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός μονάρχης βρέθηκε στις Μπαχάμες και έλαβε μέρος σε καρναβαλική παρέλαση με μουσική, χορό, χρώματα και πολύ κέφι.

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στο Junkanoo / AP (Tim Aylen)

Σύμφωνα με το BBC, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στο «Junkanoo» ένα φεστιβάλ που γιορτάζεται κυρίως στις Μπαχάμες, στην Τζαμάικα και στο Μπελίζ, ενώ παλαιότερα υπήρχε και στη Βόρεια Καρολίνα και στο Μαϊάμι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι μεταμφιέσεις, τα τύμπανα, ο χορός και οι παρελάσεις. Ο Κάρολος μπήκε για τα καλά στο κλίμα και φόρεσε γυαλιά ηλίου, κράτησε μαράκες στα χέρια και έδωσε ρυθμό, πλαισιωμένος από τους χορευτές της παρέλασης.

Χαμογελαστός και ευδιαθέτος, επικεφαλής της παρέλασης του Junkanoo στο Νασάου, ο βασιλιάς έδειξε και μια άλλη πλευρά του που ίσως να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο.

Στο αεροδρόμιο του Νασάου ο Κάρολος / AP (Tim Aylen)

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις Μπαχάμες από το τότε που ανέβηκε στον θρόνο. Τελευταία φορά είχε επισκεφθεί τα νησιά το 1973, όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.