Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέψουν μόνιμα στη Βρετανία φαίνεται πως ζορίζει περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις στο εσωτερικό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από βασιλικούς κύκλους, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν βλέπουν θετικά την επιστροφή των Σάσσεξ και, κυρίως, δεν επιθυμούν να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο μιας νέας οικογενειακής σύγκρουσης.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, που τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρονται να προχωρούν ήδη σε συγκεκριμένες κινήσεις για την επιστροφή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εγγράψει τα παιδιά τους σε σχολείο στη Βρετανία, ενώ αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Παράλληλα, το σπίτι της οικογένειας στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας αναμένεται να ενοικιαστεί, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια σύντομη παραμονή στη χώρα.

Αντιδράσεις για την επιστροφή των Σάσσεξ στη Βρετανία / AP

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ψυχρής σχέσης που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στον Χάρι και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Oυίλιαμ. Οι δύο πρίγκιπες έχουν απομακρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχουν ουσιαστικά επικοινωνήσει από το 2022.

Oυίλιαμ και Κέιτ δε θέλουν νέο «δράμα»

Η στάση του Oυίλιαμ και της Κέιτ περιγράφεται ως ιδιαίτερα επιφυλακτική. Το ζευγάρι φέρεται να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και δημοσίων συζητήσεων γύρω από τους ΣάσΣεξ. Προτεραιότητά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι τα βασιλικά τους καθήκοντα και η οικογένειά τους.

Ο Γουίλιαμ εμφανίζεται μάλιστα να βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη βασιλική οικογένεια με επίσημο ρόλο. Η προηγούμενη αποχώρηση των Σάσεξ από τα βασιλικά καθήκοντα και οι δημόσιες τοποθετήσεις τους για τη ζωή μέσα στη μοναρχία έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας Χάρι και Μέγκαν

Ένα ακόμη ζήτημα που εξακολουθεί να προκαλεί ένταση είναι η ασφάλεια του Χάρι και της οικογένειάς του κατά την παραμονή τους στη Βρετανία. Το θέμα έχει αποτελέσει στο παρελθόν σημαντική πηγή διαφωνιών και παραμένει ένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την επιστροφή τους.

Παρά τις αντιδράσεις από την πλευρά του Γουίλιαμ και της Κέιτ, πάντως, ο Χάρι και η Μέγκαν φαίνεται πως συνεχίζουν κανονικά τα σχέδιά τους.