Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στη Βρετανία

Έξι χρόνια πέρασαν μετά τη φυγή τους στις ΗΠΑ

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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jonathan Brady)
Νέα σελίδα για Μέγκαν και Χάρι - Επιστρέφουν στη Βρετανία / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.
  • Η οικογένεια θα μείνει σε ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο, όχι σε βασιλικά ακίνητα.
  • Ο σκοπός της επιστροφής είναι να ξεκινήσουν τα παιδιά τους σχολείο στην Αγγλία.
  • Ο Χάρι έχει ενημερώσει το παλάτι για την απόφασή τους.
  • Θα διατηρήσουν το σπίτι τους στην Καλιφόρνια και το εξοχικό στην Πορτογαλία.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, θα επιστρέψουν μέσα στον επόμενο μήνα στη Βρετανία, ύστερα από έξι χρόνια αυτοεξορίας στις ΗΠΑ. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Daily Telegraph, ο μικρός γιος του βασιλιά Καρόλου ενημέρωσε το παλάτι για την απόφασή τους να επιστρέψουν, ώστε ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ να ξεκινήσουν σχολείο στην Αγγλία. Αναμένεται να μείνουν σε ιδιωτική κατοικία, έξω από το Λονδίνο, και όχι σε κάποιο από τα ακίνητα της βασιλικής οικογένειας.

Πληροφορίες αναμένουν ότι θα διατηρήσουν το σπίτι τους στην Καλιφόρνια, καθώς και το εξοχικό που διαθέτουν στην Πορτογαλία.

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