Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, θα επιστρέψουν μέσα στον επόμενο μήνα στη Βρετανία, ύστερα από έξι χρόνια αυτοεξορίας στις ΗΠΑ. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Daily Telegraph, ο μικρός γιος του βασιλιά Καρόλου ενημέρωσε το παλάτι για την απόφασή τους να επιστρέψουν, ώστε ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ να ξεκινήσουν σχολείο στην Αγγλία. Αναμένεται να μείνουν σε ιδιωτική κατοικία, έξω από το Λονδίνο, και όχι σε κάποιο από τα ακίνητα της βασιλικής οικογένειας.
Πληροφορίες αναμένουν ότι θα διατηρήσουν το σπίτι τους στην Καλιφόρνια, καθώς και το εξοχικό που διαθέτουν στην Πορτογαλία.
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