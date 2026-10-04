Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

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Οι γλυκιές πίτες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής οικογένειας. Συνδυάζουν τα αγνά φρούτα με την απόλαυση του γλυκού. Πάμε να θυμηθούμε τρεις κλασικές συνταγές, όπως τις είδαμε μέσα από τις εκπομπές του Star

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Πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας

Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

Υλικά της Συνταγής 

Για το μείγμα

  • 1 πακέτο φύλλο κρούστας (450 γρ.)
  • 4 αυγά
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
  • 200 ml ηλιέλαιο (ή ελαφρύ ελαιόλαδο)
  • 200 ml φρέσκος χυμός πορτοκάλι
  • Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
  • φακελάκι baking powder (12 γρ.)
  • 150 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα υγείας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια (όχι τρίμμα)

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Για το σιρόπι

  • 250 ml νερό
  • 250 γρ. ζάχαρη
  • 1 φλούδα πορτοκαλιού
  • 1 κ.σ. χυμό πορτοκάλι

Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

Εκτέλεση της Συνταγής 

Ετοιμάζεις τα φύλλα

  • Ανοίγεις τα φύλλα και τα αφήνεις να στεγνώσουν καλά για 1 ώρα (ή τα βάζεις στον φούρνο στους 100°C για 10-15 λεπτά να ξεραθούν).
  • Τα τρίβεις με τα χέρια σε μικρά κομμάτια (σαν ψίχουλα).
  • Ετοιμάζεις το μείγμα:
  • Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν.
  • Προσθέτεις το γιαούρτι, το λάδι, τον χυμό, το ξύσμα και το baking powder.
  • Ανακατεύεις καλά και στο τέλος ρίχνεις τα τριμμένα φύλλα λίγα λίγα, ανακατεύοντας απαλά.
  • Προσθέτεις τη σοκολάτα:
  • Ρίξε μέσα τα κομμάτια σοκολάτας (μπορείς να τα περάσεις πρώτα από λίγο αλεύρι για να μη βουλιάξουν).
  • Ανακάτεψε να πάνε παντού.

Ψήνεις:

  • Άδειασε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί (περίπου 35x25 εκ.).
  • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C αέρα για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει.

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Σιρόπι:

  • Βράσε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα πορτοκαλιού για 5 λεπτά.
  • Πρόσθεσε τον χυμό, βγάλε τη φλούδα και άφησε να κρυώσει ελαφρά.

Σιρόπιασμα:

  • Αν η πίτα είναι ζεστή, ρίχνεις κρύο σιρόπι.
  • Αν η πίτα είναι κρύα, ρίχνεις ζεστό σιρόπι.
  • Άφησέ τη να τραβήξει για 1–2 ώρες πριν τη σερβίρεις.

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Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

Υλικά Συνταγής

Για τα ροδάκινα:

  • 4-5 ροδάκινα
  • 80 γρ. βούτυρο
  • 100 γρ. καστανή ζάχαρη
  • λίγη κανέλα προαιρετικά

Για το κέικ:

  • 2 αυγά
  • 120 γρ. ζάχαρη
  • 100 ml γάλα
  • 100 ml ηλιέλαιο ή λιωμένο βούτυρο
  • 1 βανίλια
  • ξύσμα από 1 λεμόνι
  • 220 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
  • 1 πρέζα αλάτι

Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

Εκτέλεση Συνταγής

Ετοιμάζουμε τα ροδάκινα

  • Κόβουμε τα ροδάκινα σε φέτες.
  • Βάζουμε σε τηγάνι το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη.
  • Μόλις λιώσει και γίνει καραμέλα, προσθέτουμε τα ροδάκινα.
  • Τα αφήνουμε 2-3 λεπτά να γυαλίσουν.

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Στήσιμο

  • Βάζουμε τα καραμελωμένα ροδάκινα σε βουτυρωμένο ταψάκι ή φόρμα.
  • Ρίχνουμε από πάνω λίγη από την καραμέλα του τηγανιού.

Το μείγμα

  • Χτυπάμε αυγά και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
  • Προσθέτουμε γάλα, λάδι, βανίλια και ξύσμα λεμονιού.
  • Ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι.
  • Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

Ψήσιμο

  • Ρίχνουμε το μείγμα

 Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες

Υλικά Συνταγής

  • 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 60 γρ. βούτυρο
  • 60 γρ. ζάχαρη καστανή
  • ½ κ.γ. κανέλα
  • 3 μήλα
  • 40 γρ. βούτυρο
  • 30 ml λικέρ αμαρέτο
  • 1 πρέζα κανέλα

Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες
Για την Μους γιαουρτιού:

 

  • 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
  • 150 ml κρέμα γάλακτος
  • 40 γρ. ζάχαρη άχνη
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

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Εκτέλεση της Συνταγής

Crumble

  • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C.
  • Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα.
  • Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό.
  • Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει.

Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο

  • Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη.
  • Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν.
  • Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ.
  • Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Μους γιαουρτιού

  • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί.
  • Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.
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