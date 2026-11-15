Τα κάστανα είναι από τους πιο αγαπημένους καρπούς του φθινοπώρου και του χειμώνα. Είτε τα απολαμβάνουμε ψητά και βραστά είτε τα χρησιμοποιούμε σε γλυκές και αλμυρές συνταγές, θέλουμε να διατηρούν τη φρεσκάδα και τη γεύση τους για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η σωστή αποθήκευση παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς τα φρέσκα κάστανα περιέχουν υγρασία και μπορούν εύκολα να μουχλιάσουν ή να ξεραθούν.

Αρχικά, επιλέγουμε κάστανα με σκληρό, γυαλιστερό κέλυφος, χωρίς τρύπες, ρωγμές ή σημάδια μούχλας. Αποφεύγουμε όσα είναι πολύ ελαφριά ή έχουν μαλακά σημεία, καθώς ενδέχεται να έχουν ήδη αλλοιωθεί.

Πόσο διατηρούνται τα κάστανα στο ψυγείο και στην κατάψυξη;

Στο ψυγείο

Τα ωμά κάστανα μπορούν να διατηρηθούν περίπου 2-3 εβδομάδες, εφόσον είναι φρέσκα. Δεν τα πλένουμε πριν από την αποθήκευση, αλλά τα τοποθετούμε σε χάρτινη σακούλα ή διάτρητο σακουλάκι, ώστε να αερίζονται. Τα φυλάσσουμε στο συρτάρι των λαχανικών, σε θερμοκρασία περίπου 1-4°C. Καλό είναι να τα ελέγχουμε κάθε λίγες ημέρες και να απομακρύνουμε όσα παρουσιάζουν αλλοιώσεις.

Στην κατάψυξη, ωμά

Πρώτα πλένουμε τα κάστανα και τα στεγνώνουμε πολύ καλά. Χαράζουμε το κέλυφος με ένα κοφτερό μαχαίρι, χωρίς να κόψουμε βαθιά τη σάρκα, και τα μοιράζουμε σε σακούλες κατάψυξης, αφαιρώντας όσο περισσότερο αέρα γίνεται. Διατηρούνται περίπου 6-12 μήνες στους -18°C. Μπορούμε να τα μαγειρέψουμε απευθείας από την κατάψυξη, χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως απόψυξη.

Στο ψυγείο, βρασμένα

Αφού βράσουμε τα κάστανα, τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα καθαρίζουμε και τα τοποθετούμε σε αεροστεγές δοχείο. Διατηρούνται για 3-4 ημέρες στο ψυγείο, σε θερμοκρασία έως 4°C.

Στην κατάψυξη, βρασμένα

Αφού κρυώσουν εντελώς και καθαριστούν, τα χωρίζουμε σε μικρές μερίδες και τα αποθηκεύουμε σε σακουλάκια ή δοχεία κατάλληλα για κατάψυξη. Μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 6 μήνες, ενώ για καλύτερη ποιότητα είναι προτιμότερο να καταναλωθούν νωρίτερα.

Τέλος, αποφεύγουμε να αφήνουμε τα κάστανα για πολλές ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου, ειδικά σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον. Με τη σωστή προετοιμασία και αποθήκευση, μπορούμε να έχουμε πάντα διαθέσιμα κάστανα για τις αγαπημένες μας χειμωνιάτικες συνταγές.