Ζεφύρι: Το κτίριο «παγίδα θανάτου» -«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό»

Ντοκουμέντα Star από το σημείο της τραγωδίας

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Μαύρη ημέρα για την Πυροσβεστική και ολόκληρη τη χώρα. Δύο πυροσβέστες, 44 και 23 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, εγκλωβισμένοι στις φλόγες ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι. Ένας ακόμη πυροσβέστης νοσηλεύεται τραυματισμένος. Συνάδελφοί τους μιλούν για «κτίριο παγίδα» και λυγίζουν μπροστά στις κάμερες.

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«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες... Υπήρχε μια στριφτή σκάλα και ένα υπόγειο γεμάτο σκουπίδια και φωτιά. Πάτησαν στη σκάλα και έφυγαν στο κενό οι συνάδελφοι. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούν και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά» λέει συντετριμμένος ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ο 23χρονος πυροσβέστης ξεκίνησαν από τον 10ο Σταθμό Περιστερίου για κάτι σύνηθες.

Ζεφύρι φωτιά

Ζεφύρι φωτιά

Οι κλήσεις για φωτιά στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι ήταν συχνές. Κανείς δεν πίστευε ότι πάει για την τελευταία βάρδια.

Σε αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε για το Star ο Ηλίας Πότσης, φαίνεται το σημείο που παγιδεύτηκαν οι άτυχοι πυροσβέστες.

Ζεφύρι φωτιά 

 Το σημείο που παγιδεύτηκαν οι άτυχοι πυροσβέστες

Φωτιά Ζεφύρι: Εξετάζονται τρία άτομα που διέμεναν σε άλλο χώρο του κτιρίου

Κατέβηκαν από αυτή τη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο, και παρασύρθηκαν στον θάνατο, στην προσπάθεια τους να σβήσουν τη φωτιά.

Ζεφύρι φωτιά

Η σκάλα που οδηγεί στο μοιραίο υπόγειο

Ζεφύρι: Ο τρίτος πυροσβέστης προσπάθησε να βοηθήσει τους συναδέλφους του 

Μαζί με τους δύο πυροσβέστες ήταν και ακόμη ένας πυροσβέστης. Μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, έσπευσε να τους βοηθήσει και κάλεσε ενισχύσεις.

Όταν έφτασαν οι συνάδελφοί τους και οι διασώστες, δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν. Με σκυμμένα κεφάλια προσπαθούσαν να καταλάβουν τι πήγε στραβά.

Βαρύ πένθος στην Πυροσβεστική για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών

Οι δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

«Τον Ηλία γνώριζα και προσωπικά. Ήταν ένας επαγγελματίας πυροσβέστης, έμπειρος πυροσβέστης. Ο Γιώργος ήταν νεαρό παιδί, με όλον τον δρόμο μπροστά του, με φιλοδοξία. Δυστυχώς, η μοίρα σήμερα τους έπαιξε άλλο παιχνίδι» ήταν τα λόγια του Νίκου Λαβράνου, προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο τρίτος συνάδελφός τους διακομίστηκε για νοσηλεία στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. 

Στο διώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο φαίνεται να είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο οικογένεια Ρομά. Μόλις η φωτιά μπήκε στο κτίριο, έφυγαν γρήγορα για να γλιτώσουν.

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση φωτιάς

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης: «Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνουμε πυροσβέστη γιατί οι Ρομά βάζουν όλη την ώρα φωτιές. Το έχουμε πει επανειλημμένως, κάτι πρέπει να κάνουν. Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως».

Η τραγωδία στο Ζεφύρι με τους δύο πυροσβέστες βύθισε στο πένθος τους συγγενείς τους αλλά και τη δεύτερη οικογένειά τους, την Πυροσβεστική. Το διαδίκτυο γεμίζει αποχαιρετιστήρια μηνύματα.

Τραγική ειρωνεία: Πριν από δύο ημέρες ήταν Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών. Όλοι εύχονταν να μην έχουμε άλλα θύματα...

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