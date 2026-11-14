Πάτρα: Στη φυλακή οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

Το μωράκι αποσωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακιστέοι οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα για υποσιτισμό και ενδοοικογενειακή βία.
  • Το βρέφος είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο λόγω συστηματικής ασιτίας.
  • Οι γονείς, ηλικίας 21 και 26 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.
  • Η υγεία του βρέφους βελτιώνεται και έχει αποσωληνωθεί, συνεχίζει την παρακολούθηση στο νοσοκομείο.
  • Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνειο και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, το οποίο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρεται να είχε υποστεί συστηματική ασιτία. Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα νεότερα δεδομένα για την υγεία του μωρού, καθώς έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει βελτίωση.

Πάτρα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι γονείς του βρέφους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 21 και 26 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των γονέων

Σε βάρος των δύο γονέων έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους σε ασιτία.

Αποσωληνώθηκε το τεσσάρων μηνών βρέφος

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του βρέφους.

Πάτρα: Με αιματώματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βρέφος

Το παιδί είχε αρχικά μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου χρειάστηκε να διασωληνωθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου συνεχίζεται η ιατρική του παρακολούθηση.

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