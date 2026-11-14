Κορινθίου: «Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι στην τηλεόραση»

«Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό»

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Μ. Κορινθίου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό»/ «Καλημέρα, είπαμε;»

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Σε μια αποκαλυπτική νέα συνέντευξη προχώρησε η γνωστή ηθοποιό Μαρία Κορινθίου, μιλώντας ανοιχτά για την απόφασή της να απομακρυνθεί συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας την προσωπική της γαλήνη.

Καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ, η Μαρία Κορινθίου συνομίλησε με τον Τάσο Ιορδανίδη και άνοιξε την καρδιά της για την πολυετή διαδρομή της στην υποκριτική, τις δυσκολίες του χώρου, αλλά και την ανάγκη της να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

«Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά. Έχω χτίσει, έχω πονέσει. Συνειδητοποίησα τις προάλλες ότι είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, σε βάζει, σε κολλάει λίγο πίσω. Δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω. Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο, το έχω σπουδάσει. Και έχω πονέσει και γι’ αυτό. Έχω ματώσει αρκετά θα μπορούσα να πω, αλλά το σίγουρο είναι ότι αναζητώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα σε αυτό το χώρο, να κάνω όσο και πιο πολύ επιλεγμένα πράγματα για την ψυχή μου. Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Αλλά αυτό είναι που σου λέω, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο και περισσότερο. Τι ευχαριστεί την ψυχή μου αυτή την περίοδο; Θα ακουστεί πολύ… κοινότυπο, αλλά η καθημερινότητά μου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τον εαυτό της και την ψυχική της υγεία αυτό το διάστημα:

«Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Που πολύ θα ήθελα να το δοκιμάσω όμως. Έχω κάνει πολύ θεραπείες που έχει να κάνει με διαλογισμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου σε όλο το κομμάτι. Πρώτα στην ψυχή μου…».

Κλείνοντας, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε πως εδώ και ενάμιση χρόνο πήρε τη συνειδητή απόφαση να αποστασιοποιηθεί, απορρίπτοντας ακόμη και πολύ δελεαστικές επαγγελματικές προτάσεις, καθώς δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει τίποτα:

«Εγώ την τηλεόραση και την αγαπάω και την έχω σπουδάσει. Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Σίγουρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου και έτσι όπως βλέπω πια τα πράγματα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι κάπου, να υπάρχω κάπου. Όπως θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν. Δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω και την ανασφάλεια να αποδείξω ποια είμαι, τι είμαι, τις ικανότητές μου. Επαγγελματικά εννοώ. Είναι κάτι που δεν με αφορά, δεν με αφορά. Την αγαπάω. Και την τηλεόραση αγαπάω και το θέατρο το αγαπάω, αλλά σίγουρα εδώ και ενάμιση χρόνο γύρισα και είπα στον εαυτό μου "Αξίζεις να κατεβάσεις ταχύτητες για να σε βρεις". Οπότε γύρισα και είπα θέλω να κατεβάσω ταχύτητες. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο από όλη αυτή τη δύναμη, αν θέλεις, της τηλεόρασης. Έδωσα στον εαυτό μου την επιλογή και την ευκαιρία να με βρω ακόμα περισσότερο. Και να γαληνέψω ακόμα περισσότερο. Είπα όχι σε προτάσεις και σε πολλές προτάσεις. Δόξα τω Θεώ και σε πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ, αλλά ήταν μια φάση της ζωής μου που ήθελα να επαναπροσδιοριστώ εγώ σαν Μαρία».

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MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
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