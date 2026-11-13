Δανάη Μπάρκα: Το απρόοπτο στο σπίτι και οι ετοιμασίες του παιδικού δωματίου

«Παιδικό δωμάτιο loading», έγραψε η παρουσιάστρια

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Δανάη Μπάρκα: Λάμπει στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού με τον Φάνη Μπότση.
  • Ξεκίνησε την αναδιαμόρφωση του παιδικού δωματίου, με σακούλες βαφής να είναι ήδη έτοιμες.
  • Αντιμετώπισε απρόοπτα, όπως το χαλασμένο πλυντήριο, με χιούμορ.
  • Σχολίασε τη γρουσούζικη ημέρα της Παρασκευής και τους 6 ανάδρομους με χιουμοριστική διάθεση.

Μετά τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και στολίδια που πρόσθεσαν λάμψη και χρώμα στο σπίτι της, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, η οποία πολύ σύντομα θα ομορφύνει με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού με τον Φάνη Μπότση.

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Η Δανάη Μπάρκα στόλισε!

Η Δανάη Μπάρκα στόλισε!

Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει την αναδιαμόρφωση του χώρου της για την υποδοχή του νέου μέλους, με τις εργασίες να είναι εντατικές. Στην πρώτη της ανάρτηση φαίνονται σακούλες με χρώματα βαφής που προορίζονται για το παιδικό δωμάτιο του μωρού της, όπως η ίδια θέλησε να αποκαλύψει γράφοντας: «παιδικό δωμάτιο loading».

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Δανάη Μπάρκα: Το απρόοπτο στο σπίτι και οι ετοιμασίες του παιδικού δωματίου

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Φυσικά, δεν έλειψαν τα απρόοπτα, τα οποία η μέλλουσα μανούλα αντιμετώπισε με τη θετική διάθεση και το χιούμορ που ούτως ή άλλως τη χαρακτηρίζουν. Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου ανέβασε μια selfie με φίλτρο, ενημερώνοντας το κοινό της ότι μόλις της ανακοινώθηκε πως χάλασε το πλυντήριο.

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Όσο περνούσε η ώρα, οι μικρές αναποδιές διαδέχονταν η μία την άλλη, με τη Δανάη Μπάρκα να συνειδητοποιεί ποια είναι η σημερινή ημερομηνία (Παρασκευή και 13) -η οποία θεωρείται γρουσούζικη- και να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Προφανώς… Το είχα ξεχάσει αυτό», αποδίδοντας χιουμοριστικά τα γεγονότα στη... γκαντεμιά της ημέρας.

Όταν ένας εκ των ακολούθων της την ενημέρωσε για τους 6 ανάδρομους, η εγκυμονούσα απάντησε με κεφαλαία γράμματα: «Ω ΘΕΕ ΜΟΥ». 

Δανάη Μπάρκα: Το απρόοπτο στο σπίτι και οι ετοιμασίες του παιδικού δωματίου

 

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
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