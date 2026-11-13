IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη αποφασίζει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της και να σκορπίσει τις στάχτες του στο Πόρτο Χέλι. Πάνω στο πλοίο, όμως, βρίσκει στοιχεία που οδηγούν στην πιθανή απαγωγή ενός επιβάτη, του Βασίλη και οι υποψίες της επαληθεύονται. Ο Βασίλης είχε στείλει δείγμα DNA σε μια διαδικτυακή γενεαλογική πλατφόρμα που συνδέει χαμένους συγγενείς. Το DNA, όμως, ανήκε στον ένοχο για τη δολοφονία του κολλητού του φίλου, πριν από δυο χρόνια. Η αστυνομία δεν κατάφερε να βρει τον δράστη, αλλά ο Βασίλης έκλεψε το γενετικό υλικό από το κέντρο φύλαξης δειγμάτων και κατάφερε να τον πλησιάσει πολύ. Ο δολοφόνος το κατάλαβε και αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Με τη βοήθεια μιας συνταξιούχου βιολόγου, η Πηνελόπη βρίσκει ποιος είναι ο δολοφόνος και ο Βασίλης σώζεται την τελευταία στιγμή. Στο Πόρτο Χέλι, σκορπίζει τις στάχτες του πατέρα της και, προς μεγάλη της έκπληξη, βρίσκει και την κληρονομιά που της άφησε: ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοκινούμενο! Μετακομίζει εκεί με τα παιδιά της, ενώ ο Αργύρης επιστρέφει σε ένα άδειο σπίτι…

Guests: Ρωμανός Γαβρινιώτης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Μάρω Παπαδοπούλου, Ζωή Ευθυμίου, Βασίλης Κακουλάνι, Γιώργος Λεπουρής, Γιάννης Οικονόμου

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;

Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που

απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 22:10!

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