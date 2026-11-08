Η αγαπημένη σειρά IQ 160 του Star συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό, συνδυάζοντας το μοναδικό χιούμορ με στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης.

Σε μια από τις καθηλωτικές σκηνές του σημερινού επεισοδίου, η «Πηνελόπη» βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, αποδεικνύοντας πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες ανάμεσα στο γέλιο και τα δάκρυα.

Η σκηνή ξεκινά σε κλίμα σχετικής ανακούφισης κι αποκατάστασης των σχέσεων. Η Πηνελόπη δέχεται τις εγκάρδιες ευχαριστίες από τις γυναίκες που βοήθησε στην τελευταία υπόθεση, με εκείννες να αναγνωρίζουν τη συμβολή της: «Δεν ξέρω πώς να σας το ξεπληρώσω. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα πίστευα για πάντα ότι ο Κυριάκος δε με αγάπησε ποτέ».

Λίγο αργότερα, η ένταση της καθημερινότητας επιστρέφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Εν μέσω μιας τυπικής, πιεστικής τηλεφωνικής συνομιλίας όπου η Πηνελόπη διαχειρίζεται ταυτόχρονα τα επαγγελματικά της ζητήματα με τον δικό της, ασυμβίβαστο τρόπο λέγοντας χαρακτηριστικά στον «Καλατζή»: «Μισό λεπτό να βρίσω κάποιον και έρχομαι», η ατμόσφαιρα αλλάζει απότομα.

Καθώς ο συνομιλητής της στην άλλη άκρη της γραμμής της μεταφέρει τα νέα, η Πηνελόπη μαθαίνει την αλήθεια που έμελλε να τη συγκλονίσει. Στην ερώτηση αγωνίας από τον «Αργύρη»: «Ποιος ήταν; Τι έγινε; Πηνελόπη;», η απάντηση πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία: «Πέθανε ο πατέρας μου!».