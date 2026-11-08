43ος Μαραθώνιος: 85.000 δρομείς, ρεκόρ αγώνα & συγκίνηση στον τερματισμό

Πρώτος τερμάτισε ο Σεγιούμ Ταφερί & πρώτος Έλληνας ο Κωσταντίνος Σταμούλης

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STAR.GR
Αθλητικα
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026- Δείτε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Πλημμύρισε από κόσμο σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Η κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου γέμισε με αθλητές απ' όλο τον κόσμο, αλλά και συγγενείς και φίλους αυτών που πήγαν να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. 

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ Eurokinissi Έλενα Βασταρδή

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ Eurokinissi Έλενα Βασταρδή

Φέτος, η συμμετοχή στον 43ο Διεθνή Μαραθώνιο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς συμμετείχαν πάνω από 85.000 δρομείς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν Έλληνες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πρώτος τερμάτισε ο Σεγιούμ Ταφερί. Ο δρομέας από την Αιθιοπία έφτασε πρώτος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τα 42.195 μέτρα σε 2:10:03. Mάλιστα, κατέγραψε νέο ρεκόρ αγώνα, αφού κατέρριψε το προηγούμενο κατά 31 δευτερόλεπτα.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Δεύτερος τερμάτισε ο συμπατριώτης του Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα, μολις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. 

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πρώτος Έλληνας ήταν ο Κωσταντίνος Σταμούλης που κατέλαβε την 8η θέση στη γενική κατάταξη. Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. 

«Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου. Προετοιμάστηκα γι' αυτό και μου βγήκε», είπε ο Κωσταντίνος Σταμούλης στο Star. 

Δεύτερος Έλληνας ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:18:58) και τρίτος ο Νίκος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου (2:19:05).

«Είμαι πολύ συγκινημένος πραγματικά γιατί φέτος γεννήθηκε και η κόρη μου, το δεύτερο μου παιδί. Ήταν και τα δύο παιδιά μου εδώ...», είπε ο Νίκος Σταμούλης. 

43ος Μαραθώνιος: Οι γυναίκες που τερμάτισαν πρώτες 

Δυο αθλήτριες από την Αιθιοπία ήταν οι πρώτες που τερμάτισαν στον 43ο Διεθνή Μαραθώνιο. Η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατάκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα των γυναικών. Η Αφρικανή δρομέας τερμάτισε στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2 ώρες, 30 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, η οποία σημείωσε χρόνο 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα μετά τη νικήτρια.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026: Aπονομή μεταλλίων στις γυναίκες που τερμάτισαν πρώτες/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026: Aπονομή μεταλλίων στις γυναίκες που τερμάτισαν πρώτες/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πρώτη Ελληνίδα ήταν η Σταματία Νούλα, με χρόνο 2:35:13. Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών και απείχε με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από την Κορμόσε Ντούσα.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεύτερη πολύ κοντά της η Αθανασία Κοκκόρου, που αγωνίστηκε με το Πολεμικό Ναυτικό Με χρόνο 2:36:28 πήρε την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη και μάλιστα μόλις τερμάτισε, ξέσπασε σε κλάματα από την ένταση και τη συγκίνηση.
 

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