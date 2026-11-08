Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή For You και μίλησε ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της, του διακεκριμένου δικηγόρου και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Αναστάσιου (Αναστάση) Παπαληγούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2026 σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

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Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της με την οικογένεια και τους γιους της: «Τα παιδιά μου είναι 8 και 6,5 ετών. Είναι μικρά ακόμη. Περνάμε ωραία, είναι ωραίοι τύποι και τους λατρεύω. Είναι πολύ καλή παρέα και στις περιοδείες. Προσπαθώ να μην είναι το κύριο θέμα συζήτησής μας στο σπίτι το επάγγελμα του ηθοποιού. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει ότι αυτά που κάνω είναι ρόλοι. Τους φαίνεται επάγγελμά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας στον σπουδαίο νομικό και πολιτικό πατέρα της αλλά και στη μητέρα της, σημείωσε: «Μεγάλωσα με μια ελευθερία, με όρια και αγάπη. Οι γονείς μου αλληλοσυμπληρώνονταν. Η μαμά μου είναι ψυχολόγος κι έμαθα την αγάπη για τον άνθρωπο. Ο πατέρας μου ήταν εσωτερικά πιο τρυφερός, ενώ θεωρούσαν ότι ήταν αυστηρός. Και με λόγια πιο τρυφερός, όσο μεγάλωνε. Είχα έγνοια και τους δύο γονείς μου. Με τη μαμά μου έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Είναι παρούσα στη ζωή μου και στη ζωή των παιδιών και πολύ καλή γιαγιά».

Η Λένα Παπαληγούρα με τον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα το 2015 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη σημερινή εποχή: «Ο κόσμος που μεγαλώνουν τα παιδιά μου είναι πολύ δυσκολότερος από αυτόν που μεγαλώσαμε εμείς. Είναι πολύ πιο βίαια και σκληρά τα πράγματα. Κι απρόβλεπτα».

Θυμίζουμε ότι ο Αναστάσιος Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από μια σοβαρή και πολυετή μάχη με προβλήματα υγείας. Η απώλειά του άφησε ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, με την ηθοποιό να διατηρεί πάντα μια βαθιά και τρυφερή σχέση μαζί του.