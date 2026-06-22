Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, όπου ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, και για τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο τη στήριξε σε μια δύσκολη περίοδο.

Η ηθοποιός είπε ότι συνέχισε να εργάζεται χωρίς να πάρει άδεια, ακόμη και την ημέρα της κηδείας. Όπως ανέφερε: «Πέρασα μια χάλια χρονιά. Φέτος πραγματικά χάρηκα που είχα δύο παραστάσεις, με βοήθησε πολύ γιατί ήταν μια χρονιά που όντως ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Είμαστε τυχεροί γιατί η δουλειά μας είναι και λίγο εκτόνωση και με έναν τρόπο ψυχοθεραπεία, είναι παρηγοριά, είναι πολλά πράγματα. Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω! Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω, δεν μπήκα καν στη διαδικασία, θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι… Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό, οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες».

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Χάρηκα που φέτος είχε δύο παραστάσεις. Η δουλειά μας είναι εκτόνωση και ψυχοθεραπεία. Ο θίασος με στήριξε πολύ και το περιμέναμε για τον πατέρα μου. Πέρασα μια χάλια χρονιά. Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω. Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω. Θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι… Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό. Οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες… Οπότε ήτανε μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα (σ.σ. που πέθανε)… δε γίνεται να μην είσαι εκεί στην παράσταση, γιατί θα γίνεις ρεζίλι. Εντάξει, ήταν δύσκολο».

Η στάση του κόσμου

Η Λένα Παπαληγούρα στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση του κόσμου, που επικοινωνούσε με το θέατρο για να της εκφράσει συλλυπητήρια. Όπως είπε: «Οπότε ήταν μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα της κηδείας… Εντάξει, ήταν δύσκολο. Αλλά ο κόσμος έπαιρνε -αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό- τηλέφωνο στο θέατρο και μου έλεγε συλλυπητήρια, απίστευτο; Γι’ αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό τώρα. Δε με ήξερε ο κόσμος, και έπαιρνε και λέγανε μπορούμε να της πούμε, συλλυπητήρια, μπορούμε να της μιλήσουμε, δηλαδή φοβερό».

Η Λένα Παπαληγούρα με τον αείμνηστο πατέρα της, υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Γι’ αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό τώρα. Δεν με ήξερε ο κόσμος και έπαιρνε και λέγανε “μπορούμε να της πούμε ‘συλλυπητήρια’, μπορούμε να της μιλήσουμε”, ήταν φοβερό», πρόσθεσε.

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα

Θυμίζουμε ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός, Αναστάσης Παπαληγούρας, πέθανε το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου σε ηλικία 78 ετών, αντιμετωπίζοντας το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας. Η κηδεία του έγινε στις 14/2 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών.