Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Μου λείπει αφάνταστα»

40 ημέρες από τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα

22.03.26 , 15:57
Βίντεο για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα από την εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, απεβίωσε πριν από 40 ημέρες.
  • Ήταν γνωστός για την εισαγωγή του πρώτου νόμου κατά της ενδοοικογενειακής βίας το 2006.
  • Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, εξέφρασε τη θλίψη της μέσω συγκινητικής ανάρτησης.
  • Ευχαρίστησε τον κόσμο για τα συλλυπητήρια και την υποστήριξή τους.
  • Η Λένα δήλωσε ότι ο πατέρας της της λείπει αφάνταστα.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο πολιτικός που, ως υπουργός Δικαιοσύνης, το 2006 θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση, «έφυγε» από τη ζωή πριν από ακριβώς 40 ημέρες. 

Αναστάσης Παπαληγούρας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και κυρίως την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, η οποία του είχε τεράστια αδυναμία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του, η αγαπημένη ηθοποιός πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση.

Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματά του, ενώ δεν έκρυψε πόσο πολύ της λείπει ο πατέρας της.

Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

«40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές . Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη», έγραψε η Λένα Παπαληγούρα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μερικές κοινές τους φωτογραφίες.

 

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα

 

