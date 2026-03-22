Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Μου λείπει αφάνταστα»

Βίντεο για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα από την εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο πολιτικός που, ως υπουργός Δικαιοσύνης, το 2006 θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση, «έφυγε» από τη ζωή πριν από ακριβώς 40 ημέρες.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και κυρίως την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, η οποία του είχε τεράστια αδυναμία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του, η αγαπημένη ηθοποιός πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση.

Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματά του, ενώ δεν έκρυψε πόσο πολύ της λείπει ο πατέρας της.

«40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές . Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη», έγραψε η Λένα Παπαληγούρα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μερικές κοινές τους φωτογραφίες.

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα