Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Μου λείπει αφάνταστα»

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο πολιτικός που, ως υπουργός Δικαιοσύνης, το 2006 θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση, «έφυγε» από τη ζωή πριν από ακριβώς 40 ημέρες.
Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και κυρίως την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, η οποία του είχε τεράστια αδυναμία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του, η αγαπημένη ηθοποιός πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση.
Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματά του, ενώ δεν έκρυψε πόσο πολύ της λείπει ο πατέρας της.
Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της
«40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές . Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη», έγραψε η Λένα Παπαληγούρα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μερικές κοινές τους φωτογραφίες.
