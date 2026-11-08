Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!

«Της είπα ότι είμαι η ντροπή της δημοσιογραφίας»

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Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε μια γκάφα από τα πρώτα της δημοσιογραφικά βήματα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
  • Η συνέντευξη χάθηκε λόγω τεχνικής αστοχίας, καθώς το κασετοφωνάκι δεν κατέγραψε τίποτα.
  • Η Γερμανού ένιωσε μεγάλη αμηχανία και αναγκάστηκε να ζητήσει νέο ραντεβού από την Αλίκη.
  • Η Βουγιουκλάκη αντέδρασε με κατανόηση και συμφώνησε να επαναλάβει τη συνέντευξη.
  • Η εμπειρία αυτή οδήγησε τη Γερμανού να χρησιμοποιεί διπλή καταγραφή στις συνεντεύξεις της.

Μια προσωπική ιστορία από τα πρώτα της δημοσιογραφικά βήματα μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής μέσα από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται στον Alpha, περιγράφοντας πώς μια συνέντευξη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη χάθηκε εξαιτίας τεχνικής αστοχίας και χρειάστηκε να ζητήσει νέο ραντεβού από την εθνική μας σταρ

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Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε στο παρελθόν με την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη για συνέντευξη, η οποία αρχικά εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα. Η δυσάρεστη εξέλιξη ήρθε αργότερα, όταν επέστρεψε στο σπίτι της για να απομαγνητοφωνήσει τη συζήτηση.

Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!

Μετά τον έλεγχο της ηχογράφησης, διαπίστωσε ότι το κασετοφωνάκι δεν είχε καταγράψει τίποτα, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί ολόκληρο το υλικό της συνέντευξης. Όπως εξήγησε, η στιγμή αυτή την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να επικοινωνήσει ξανά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και να της εξηγήσει τι είχε συμβεί. 

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Τι είπε η Ναταλία Γερμανού για τη χαμένη συνέντευξη

Η Ναταλία Γερμανού μετέφερε αυτούσια την αμηχανία που ένιωσε τότε, λέγοντας: «Ντράπηκα τόσο πολύ. Μετά έγραφα τη συνέντευξη με δύο κασετοφωνάκια. Της είπα ότι είμαι η ντροπή της δημοσιογραφίας».

Η αποκάλυψη φωτίζει όχι μόνο το περιστατικό με τη χαμένη ηχογράφηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαχειρίστηκε από τότε τις συνεντεύξεις της, επιλέγοντας διπλή καταγραφή για να αποφύγει ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον.

Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!

Η αντίδραση της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Παρά τον φόβο της για το πώς θα αντιδρούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η ηθοποιός αντιμετώπισε το περιστατικό με κατανόηση. Όπως προέκυψε από την αφήγηση της παρουσιάστριας, η συνέντευξη τελικά επαναλήφθηκε, αφού η Αλίκη Βουγιουκλάκη συμφώνησε να τη συναντήσει ξανά. 

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Η στάση αυτή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της Ναταλίας Γερμανού, η οποία θυμήθηκε δημόσια το γεγονός μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, δίνοντας έμφαση τόσο στη δική της αμηχανία όσο και στη γενναιοδωρία με την οποία αντιμετώπισε το λάθος η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
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