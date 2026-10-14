Ο Μάκης Δελαπόρτας βρέθηκε την Τετάρτη στην εκπομπή Νωρίς νωρίς, όπου τον υποδέχτηκαν η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης, και μίλησε για το νέο του βιβλίο-λεύκωμα αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το έργο περιλαμβάνει φωτογραφίες της ηθοποιού από διαφορετικές φάσεις της καριέρας της, μέσα από τον φακό του Κλεισθένη, που υπήρξε προσωπικός της φωτογράφος.

Ο γνωστός συγγραφέας εξήγησε πώς ξεκίνησε η ιδέα της έκδοσης και ποιος ήταν ο ρόλος του γιου της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη διαμόρφωσή της. Όπως είπε: «Ένα τηλέφωνο του γιου της Αλίκης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για το βιβλίο. Το είχα πάντα στο μυαλό μου, το υλικό του Κλεισθένη ήταν απίστευτο, αλλά επειδή και αυτός είχε φύγει από τη ζωή, το υλικό υπήρχε κλεισμένο σε κάποια συρτάρια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου να βγει ένα βιβλίο Αλίκη - Κλεισθένης. Ήρθα σε επικοινωνία με τον Γιάννη και σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τα 30 χρόνια και εκεί σκέφτηκα το λεύκωμα. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν για την Αλίκη πάλι και τώρα με αυτό το λεύκωμα αισθάνομαι ότι κλείνει ο κύκλος».

Η αναφορά στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μάκης Δελαπόρτας στάθηκε και σε μια προσωπική περίοδο της Αλίκης Βουγιουκλάκη μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μεταφέροντας μια χαρακτηριστική πτυχή εκείνης της εποχής.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Αλίκη μόλις παντρεύτηκε είχε περάσει μια φάση που ήθελε να την φωνάζουν "Παπαμιχαήλ". Έλεγε πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ. Υπάρχουν και συνεντεύξεις της από τότε που την έλεγαν κυρία Παπαμιχαήλ. Όλο αυτό ήταν για χατίρι του Δημήτρη. Δεν ήταν εύκολο ένας άντρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και να είναι ηθοποιός. Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές».

Η ιστορία πίσω από φωτογραφία του λευκώματος

Στη συνέχεια αποκάλυψε και ένα περιστατικό που συνδέεται με φωτογραφία η οποία περιλαμβάνεται στο λεύκωμα. Η ιστορία αφορά το σπίτι στον Θεολόγο και μια περίοδο μετά τον χωρισμό της Αλίκης και του Δημήτρη.

Όπως διηγήθηκε: «Εδώ είναι στο σπίτι στον Θεολόγο και είχε πάει μαζί με τον Κλεισθένη να κάνουν μια φωτογράφιση. Είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο με τον Παπαμιχαήλ και της είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και ήταν άδειο. Όταν ένας άντρας κάνει κάτι τέτοιο, μάλλον ερωτευμένο θα ήταν. Η φωτογράφιση δεν έγινε ποτέ γιατί η Αλίκη πήρε αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο».

Η παρέμβαση της αστυνομίας είναι το θεσμικό στοιχείο που συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως το περιέγραψε ο ίδιος στην τηλεοπτική του εμφάνιση. Μέσα από αυτές τις αναφορές, ο συγγραφέας έδωσε και το προσωπικό υπόβαθρο ορισμένων εικόνων που περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.