Η Ηλιάννα Ζέρβα συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και να ανεβάζει τη διασκέδαση στα ύψη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στις live εμφανίσεις της στα Αστέρια της Πάτρας, στο πλευρό του αγαπημένου Ματθαίου Γιαννούλη!

Με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, την ξεχωριστή φωνή και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, η Ηλιάννα γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο σε κάθε της εμφάνιση! Το κέφι χτυπάει κόκκινο, οι θαμώνες συμμετέχουν με ενθουσιασμό και ο λουλουδοπόλεμος δεν έχει τελειωμό, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό διασκέδασης και έντονων στιγμών!

Την ίδια στιγμή, το νέο της τραγούδι με τίτλο Φύγε έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει την αγάπη του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της.

Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ! Παράλληλα με την επιτυχημένη παρουσία της στην Πάτρα, η Ηλιάννα Ζέρβα ετοιμάζει τα επόμενα μουσικά της βήματα, με εμφανίσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να μεταφέρει τον παλμό και την ενέργεια των live εμφανίσεών της.

Η Ηλιάννα Ζέρβα βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική και δυναμική περίοδο, με τις εμφανίσεις της να γίνονται talk of the town, το νέο της τραγούδι να αγαπιέται ολοένα και περισσότερο και το κοινό να την αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία!