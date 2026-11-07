Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στις live εμφανίσεις της στην Πάτρα

Νέο τραγούδι κι εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Δείτε το βιντεοκλίπ του Φύγε της Ηλιάννας Ζέρβα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάννα Ζέρβα εντυπωσιάζει με τις live εμφανίσεις της στα Αστέρια της Πάτρας, συνεργαζόμενη με τον Ματθαίο Γιαννούλη.
  • Η σκηνική της παρουσία και η φωνή της κερδίζουν την αποδοχή του κοινού, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης.
  • Το νέο της τραγούδι "Φύγε" έχει ήδη ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το κοινό.
  • Ετοιμάζει επόμενες εμφανίσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας την ενέργεια των live.
  • Η Ηλιάννα Ζέρβα βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο με αυξανόμενη απήχηση.

Η Ηλιάννα Ζέρβα συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και να ανεβάζει τη διασκέδαση στα ύψη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στις live εμφανίσεις της στα Αστέρια της Πάτρας, στο πλευρό του αγαπημένου Ματθαίου Γιαννούλη!

Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στις live εμφανίσεις της στην Πάτρα

Με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, την ξεχωριστή φωνή και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, η Ηλιάννα γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο σε κάθε της εμφάνιση! Το κέφι χτυπάει κόκκινο, οι θαμώνες συμμετέχουν με ενθουσιασμό και ο λουλουδοπόλεμος δεν έχει τελειωμό, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό διασκέδασης και έντονων στιγμών!

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Την ίδια στιγμή, το νέο της τραγούδι με τίτλο Φύγε έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει την αγάπη του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της.

Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ! Παράλληλα με την επιτυχημένη παρουσία της στην Πάτρα, η Ηλιάννα Ζέρβα ετοιμάζει τα επόμενα μουσικά της βήματα, με εμφανίσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να μεταφέρει τον παλμό και την ενέργεια των live εμφανίσεών της. 

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Η Ηλιάννα Ζέρβα βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική και δυναμική περίοδο, με τις εμφανίσεις της να γίνονται talk of the town, το νέο της τραγούδι να αγαπιέται ολοένα και περισσότερο και το κοινό να την αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία!

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ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ
 |
ΦΥΓΕ
 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
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