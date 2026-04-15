Ηλιάννα Ζέρβα: Το viral medley και το συγκινητικό ζεϊμπέκικο της μαμάς της

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάννα Ζέρβα κυκλοφόρησε ένα viral medley και ένα νέο τραγούδι από τη μητέρα της, Κωνσταντίνα Ζέρβα.
  • Το medley περιλαμβάνει γνωστά κομμάτια και το ζεϊμπέκικο "Και Αναρωτιέμαι" που έγραψε η μητέρα της.
  • Η Ηλιάννα έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού με τις εμφανίσεις και τα τραγούδια της, ξεπερνώντας τις 700.000 προβολές στο YouTube.
  • Η Κωνσταντίνα Ζέρβα, πρώην τραγουδίστρια, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή της κόρης της.
  • Η Ηλιάννα δηλώνει ότι το ζεϊμπέκικο είναι εξομολόγηση και περιμένει την ανταπόκριση του κοινού.

Ένα medley γεμάτο ψυχή και ζεϊμπέκικα της καρδιάς της, αλλά και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για εκείνη από τη μητέρα της, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες η Ηλιάννα Ζέρβα, που μέσα σε χρόνο dt, κατάφερε να κερδίσει και πάλι την αγάπη του κόσμου, και να γίνει viral στο Tik Tok, να μπει στα trend του Youtube, αλλά και να ξεπεράσει τις 700.000 προβολές. 

Μια ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη λαϊκή τραγουδίστρια, που εδώ και τρία χρόνια έχει «ανάψει το φως» στη μουσική σκηνή, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου μέσα από την ερμηνεία της, τα τραγούδια της και τις live εμφανίσεις της.

Το medley αποτελείται από τα τραγούδια «Κάνε ένα ταξίδι», σε στίχους του Φώντα Θεοδώρου και μουσική του Τριαντάφυλλου, «Άσε τον Άλλον», σε στίχους του Αντώνη Παππά και μουσική του Πάνου Καπίρη, «Ένας καθαρός εγωισμός», σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Τριαντάφυλλου, καθώς και το «Και Αναρωτιέμαι», σε στίχους της μητέρας της, Κωνσταντίνας Ζέρβα, και μουσική της ίδιας της Ηλιάννας, σε συνεργασία με τον Χρήστο Ρουπακιά.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η συμβολή της μητέρας της, που έγραψε για το παιδί της, το «Και Αναρωτιέμαι», ένα τρυφερό και δυναμικό ζεϊμπέκικο. Να αναφέρουμε, πως η Κωνσταντίνα Ζέρβα, υπήρξε επίσης σπουδαία τραγουδίστρια, που επέλεξε να αφήσει την καριέρα της πριν από πολλά χρόνια, για να αφοσιωθεί στην ανατροφή της κόρης της. Σήμερα, η Ηλιάννα συνεχίζει επάξια τα οικογενειακά μουσικά βήματα, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο όχι μόνο καλλιεργείται, αλλά και κληρονομείται. 

Δείτε το official clip του medley της Ηλιάννας Ζερβά

«Ένα medley γεμάτο ψυχή… Ένα καινούργιο ζεϊμπέκικο της μαμάς μου, μαζί με τρεις επανεκτελέσεις που όλοι έχουμε αγαπήσει. Γιατί το ζεϊμπέκικο, δεν είναι απλά χορός… είναι εξομολόγηση. Περιμένω να μου πείτε ποιο κομμάτι σας άγγιξε περισσότερο», είναι η κατάθεση με την οποία συνοδεύει η Ηλιάννα Ζέρβα, το medley που κυκλοφόρησε στο κανάλι της στο Youtube κι έχει γίνει ήδη viral.

