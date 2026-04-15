MasterChef - Εβδομάδας thriller συνέχεια: «Με το πρώτο λάθος αποκλείεστε!»

Η εβδομάδα «Thriller», η πιο απαιτητική εβδομάδα μέχρι τώρα στον διαγωνισμό, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι παραμένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, εκτός από τον Πέτρο Ελευθεριάδη, καθώς οι προηγούμενες δοκιμασίες τον έφεραν στην κορυφή της κατάταξης με 1.800 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την ασυλία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Φίλιπ Βάκος με 1.600 βαθμούς και στην τελευταία θέση με 160 βαθμούς ο Σαμ Μπεκίρη.

Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο έτσι και απόψε το μαγειρικό ζητούμενο δεν θα είναι κοινό για όλους. Οι δεκαπέντε διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις πεντάδες και κάθε πεντάδα θα αναμετρηθεί σε διαφορετική δοκιμασία. Από κάθε δοκιμασία ξεχωριστά θα προκύψει νέα βαθμολογία, η οποία θα προστεθεί σε αυτήν που ήδη έχουν συγκεντρώσει οι διαγωνιζόμενοι, διαμορφώνοντας εκ νέου την κατάταξη.

Τη δοκιμασία στην οποία θα διαγωνιστούν θα την επιλέξουν οι παίκτες, με βάση τη μέχρι τώρα σειρά κατάταξής τους. Ξεκινώντας από τον πρώτο της κατάταξης κάθε παίκτης θα επιλέγει διαδοχικά τη δοκιμασία που θέλει να λάβει μέρος.

Αύριο (Πέμπτη 16/4) ένας από τους διαγωνιζόμενους θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef. Όπως τόνισαν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν απόψε θα είναι καθοριστικοί για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό, όσο μπορούν καλύτερα, στην αυριανή Δοκιμασία Αποχώρησης.

Ποιοι θα καταφέρουν να βελτιώσουν τη θέση τους στη γενική κατάταξη και ποιοι θα δουν απογοητευμένοι τα ονόματά τους στις τρεις τελευταίες θέσεις;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο κι επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef