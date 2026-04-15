MasterChef - Εβδομάδας thriller συνέχεια: «Με το πρώτο λάθος αποκλείεστε!»

Νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στις 21:00

15.04.26 , 18:14 Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
15.04.26 , 17:53 Αργοστόλι: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη τη 19χρονη Μυρτώ
15.04.26 , 17:50 Τραμπ: Είπα στον πρόεδρο της Κίνας να μην δώσει όπλα στο Ιράν
15.04.26 , 17:40 Αναστάσης Ροϊλός: Ερωτευμένος με όμορφη συνάδελφό του - Ποια είναι;
15.04.26 , 17:19 Ομόνοια: Σύλληψη γιατρού για διακίνηση συνταγών με ναρκωτικά χάπια
15.04.26 , 17:07 Καβάλα: Θρήνος στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο
15.04.26 , 16:49 Ηλιάννα Ζέρβα: Το viral medley και το συγκινητικό ζεϊμπέκικο της μαμάς της
15.04.26 , 16:48 Συνεχίζεται το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ
15.04.26 , 16:38 MasterChef - Εβδομάδας thriller συνέχεια: «Με το πρώτο λάθος αποκλείεστε!»
15.04.26 , 16:36 Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!
15.04.26 , 16:12 Καθαρίστρια- θύμα απάτης: Βρέθηκε να χρωστάει στην Εφορία 3,1 εκατ.€
15.04.26 , 16:05 Βάρκιζα: Μεγάλος όγκος χώματος κατέρρευσε και καταπλάκωσε πατέρα και γιο
15.04.26 , 15:50 Τέμπη - Πατέρας Άγγελου Τηλκερίδη: «Περιμένουμε να έρθει μια λύτρωση»
15.04.26 , 15:49 Οι «παλιοί» έδειξαν στους νέους πώς γίνεται!
15.04.26 , 15:40 Χρηστίδου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στο Άμστερνταμ
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Αργοστόλι: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη τη 19χρονη Μυρτώ
Αναστάσης Ροϊλός: Ερωτευμένος με όμορφη συνάδελφό του - Ποια είναι;
Μελέτη: Τι βρήκε στην τσέπη της επιστρέφοντας στο Ευρωκοινοβούλιο;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα «Thriller» του MasterChef συνεχίζεται με ένταση, με τον Πέτρο Ελευθεριάδη να έχει εξασφαλίσει την ασυλία.
  • Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε τρεις πεντάδες για διαφορετικές δοκιμασίες, με νέα βαθμολογία που θα επηρεάσει την κατάταξή τους.
  • Αύριο, ένας διαγωνιζόμενος θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό.
  • Η επετειακή χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 160.000€.
  • Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, θα συγκρουστούν για την τελική νίκη και τον τίτλο του MasterChef.

Η εβδομάδα «Thriller», η πιο απαιτητική εβδομάδα μέχρι τώρα στον διαγωνισμό, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου

MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στην ατομική δοκιμασία

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι παραμένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, εκτός από τον Πέτρο Ελευθεριάδη, καθώς οι προηγούμενες δοκιμασίες τον έφεραν στην κορυφή της κατάταξης με 1.800 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την ασυλία. 

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Φίλιπ Βάκος με 1.600 βαθμούς και στην τελευταία θέση με 160 βαθμούς ο Σαμ Μπεκίρη. 

Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο έτσι και απόψε το μαγειρικό ζητούμενο δεν θα είναι κοινό για όλους. Οι δεκαπέντε διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις πεντάδες και κάθε πεντάδα θα αναμετρηθεί σε διαφορετική δοκιμασία. Από κάθε δοκιμασία ξεχωριστά θα προκύψει νέα βαθμολογία, η οποία θα προστεθεί σε αυτήν που ήδη έχουν συγκεντρώσει οι διαγωνιζόμενοι, διαμορφώνοντας εκ νέου την κατάταξη.    

Τη δοκιμασία στην οποία θα διαγωνιστούν θα την επιλέξουν οι παίκτες, με βάση τη μέχρι τώρα σειρά κατάταξής τους. Ξεκινώντας από τον πρώτο της κατάταξης κάθε παίκτης θα επιλέγει διαδοχικά τη δοκιμασία που θέλει να λάβει μέρος. 

Αύριο (Πέμπτη 16/4) ένας από τους διαγωνιζόμενους θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef. Όπως τόνισαν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν απόψε θα είναι καθοριστικοί για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό, όσο μπορούν καλύτερα, στην αυριανή Δοκιμασία Αποχώρησης. 

Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview

Ποιοι θα καταφέρουν να βελτιώσουν τη θέση τους στη γενική κατάταξη και ποιοι θα δουν απογοητευμένοι τα ονόματά τους στις τρεις τελευταίες θέσεις;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

MasterChef: Η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο φουντώνει!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο κι επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

