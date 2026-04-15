Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview

Ένα περιστατικό ανάμεσα στον Γιώργο και τη Wasan φαίνεται πως προκάλεσε ένταση στην ήδη τεταμένη σχέση τους, με αφορμή μια ανθοδέσμη που έφερε στην επιφάνεια ζητήματα επικοινωνίας και ζήλιας.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του MasterChef που προβλήθηκε στο Breakfast@star, o Γιώργος ακούγεται να λέει ότι είχε ετοιμάσει ο ίδιος μια ανθοδέσμη για την κοπέλα του, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια κίνηση αγάπης.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, η αντίδραση της Wasan δεν ήταν θετική, γεγονός που τον αιφνιδίασε.

«Είχα φτιάξει εγώ μια ανθοδέσμη για την κοπέλα μου. Εντάξει; Τόσο καιρό δεν έχει ασχοληθεί η Wasan στο σπίτι να κάνει μια δουλειά, να κάνει μια μαγειρική που μαγειρεύουμε όλοι μαζί. Τίποτα. Χθες πήγε και πέταξε την ανθοδέσμη ρε φίλε. Ε, υπάρχει κάποια ζήλια, μια κάτι πες το όπως θες ρε φίλε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δε θα περάσει πολύ εύκολα μαζί μου», λέει στο cue του.

