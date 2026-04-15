Οι «παλιοί» έδειξαν στους νέους πώς γίνεται!

David Byrne και Moby παρέδωσαν δύο αψεγάδιαστα show στο Coachella!

David Byrne και Moby έκλεψαν την παράσταση στο Coachella 2026
Την ώρα που γιορτάζαμε το Πάσχα, στην έρημο της Καλιφόρνια γιόρταζαν σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη. Το Coachella έστρεψε και φέτος όλα τα βλέμματα πάνω του -κάτι που θα συμβεί και το επόμενο τριήμερο (17-19/4).

Eκατοντάδες ονόματα, πανάκριβα stage productions (βλ. Sabrina Carpenter) και pop stars (Justin Bieber) αλλά μόλις… καθίσει η σκόνη, θεατές και μουσικά Media, επιλέγουν τους καλύτερους.

David Byrne και Moby απλά απέδειξαν -ξανά- πόσο σπουδαίοι είναι και στη σκηνή.

Λίγο πριν τις πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές εμφανίσεις τους στο Release Athens Festival, και οι δύο παρέδωσαν δύο αψεγάδιαστα σετ, γεμάτα με greatest hits και συγκινήσεις.

«O Byrne έφερε ελπίδα στο Coachella», «Κλασικά Talking Heads κομμάτια και πολιτική αντίσταση», «Θεατρικός, ιδιοφυής, στα 73 του κάνει σκόνη καλλιτέχνες στη μισή του ηλικία» είναι μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια στον Τύπο.

Ο Μοby πάτησε μετά από πολλούς μήνες σκηνή και πήραμε μια γεύση από τι θα ζήσουμε στη σκηνή της Πλατείας Νερού. Με full band και την «φωνή» που ονομάζεται Jacob Lusk να είναι γκεστ σε μερικά κομμάτια, γνώρισε την καθολική αποθέωση ως ο «πατριάρχης της ηλεκτρονικής μουσικής με καρδιά»
Bodyrock, Go, Porcelain, Natural Blues, Extreme Ways, Feeling So Real είναι μερικά μόνο από τα highlight!

•    Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) . Μαζί του, Nation of Language και Deadletter
•    Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο Moby σε  μια βραδιά-ορόσημο. Μαζί του, οι Garbage και οι Pale blue eyes.

•    Info και εισιτήρια στο ReleaseAthens.gr
 

