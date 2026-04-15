Βάρκιζα: Μεγάλος όγκος χώματος κατέρρευσε και καταπλάκωσε πατέρα και γιο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βάρκιζα και παρά λίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ένας 12χρονος και ο πατέρας του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε μεγάλος όγκος χώματος από το πρανές της ακτής, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, o πατέρας πήγε με το παιδί του τη Μεγάλη Παρασκευή για μπάνιο σε παραλία της περιοχής, αφού ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ενώ κάθονταν και απολάμβαναν τον ήλιο, ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, με ένα μεγάλο κομμάτι από το πρανές να αποκολλιέται και πέφτει.

Χώματα, πέτρες και ό,τι υπήρχε ακριβώς από πίσω τους, έπεσαν πάνω τους και τους πλάκωσαν. Ο πατέρας λιποθύμησε αμέσως, ενώ το παιδί προσπαθούσε να βγάλει ένα κομμάτι μπισκότο που του στάθηκε στον λαιμό, για να πάρει ανάσα. Ευτυχώς μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έτρεξε στο μέρος τους και τους βοήθησε.

Τηλεφώνησε στην αστυνομία, στην πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο αυτή τη στιγμή δε διατρέχουν κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής υπάρχουν εμφανείς διαβρώσεις, μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

