Καβάλα: Θρήνος στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Πώς έγινε το τροχαίο στην Καβάλα με θύμα το 3χρονο κοριτσάκι / Βίντεο αρχείου από το δελτίο του Star

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου έγινε η κηδεία του 3χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το αγγελούδι με μπομπονιέρες και λευκά και ροζ τριαντάφυλλα, την ώρα που η μητέρα της δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο θείος του παιδιού ανήρτησε φωτογραφίες στα social media. «Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στη μαμά για να ζήσει. Σ’ αγαπάμε πολύ», έγραψε.

Καβάλα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα το τρίχρονο κοριτσάκι

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις 11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 3χρονης, αλλά και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Ο 28χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.