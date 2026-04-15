Καβάλα: Θρήνος στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Με λευκά και ροζ λουλούδια το τελευταίο «αντίο»

15.04.26 , 17:07 Καβάλα: Θρήνος στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Πώς έγινε το τροχαίο στην Καβάλα με θύμα το 3χρονο κοριτσάκι / Βίντεο αρχείου από το δελτίο του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θρήνος στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα.
  • Η μητέρα της παιδιού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.
  • Ο 28χρονος οδηγός του Ι.Χ. δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και υπήρξε μετωπική σύγκρουση.
  • Η κηδεία έγινε με λευκά και ροζ τριαντάφυλλα, ενώ ο θείος ανήρτησε συγκινητικά μηνύματα στα social media.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου έγινε η κηδεία του 3χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα.

Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το αγγελούδι με μπομπονιέρες και λευκά και ροζ τριαντάφυλλα, την ώρα που η μητέρα της δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Η 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα

Ο θείος του παιδιού ανήρτησε φωτογραφίες στα social media. «Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στη μαμά για να ζήσει. Σ’ αγαπάμε πολύ», έγραψε. 

Τροχαίο Καβάλα με θύμα 3χρονο κοριτσάκι

Κηδεία 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα

Καβάλα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα το τρίχρονο κοριτσάκι

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις 11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 3χρονης, αλλά και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας. 

Ο 28χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. 

