Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και το 10χρονο αδελφάκι του

Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 11/4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα, όπου 3χρονο παιδί σκοτώθηκε και 10χρονο αδελφάκι του τραυματίστηκε.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν.
  • Το 3χρονο παιδί δεν ήταν δεμένο σε παιδικό κάθισμα και βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.
  • Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει.
  • Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, ενώ τραυματίστηκε και το 10χρονο αδελφάκι του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 3χρονο παιδί δεν ήταν δεμένο σε ειδικό παιδικό κάθισμα, όπως προβλέπεται, αλλά βρισκόταν στο μπροστινό κάθισμα, στη θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και το 10χρονο αδελφάκι του, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

kabala

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους επιβάτες από τα δύο οχήματα. Ωστόσο, για το 3χρονο παιδί ήταν ήδη αργά, καθώς είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες και γιατρούς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η μητέρα και το 10χρονο παιδί, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

