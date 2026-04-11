Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, ενώ τραυματίστηκε και το 10χρονο αδελφάκι του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 3χρονο παιδί δεν ήταν δεμένο σε ειδικό παιδικό κάθισμα, όπως προβλέπεται, αλλά βρισκόταν στο μπροστινό κάθισμα, στη θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και το 10χρονο αδελφάκι του, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους επιβάτες από τα δύο οχήματα. Ωστόσο, για το 3χρονο παιδί ήταν ήδη αργά, καθώς είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες και γιατρούς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η μητέρα και το 10χρονο παιδί, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.