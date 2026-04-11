Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί

Ελλαδα
Τροχαίο Στην Καβάλα: Νεκρό Ένα Τρίχρονο Παιδί
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, στο Παλαιοχώρι, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.
  • Συγκρούστηκαν ΙΧ αυτοκίνητο και ταξί, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 3χρονου παιδιού.
  • Δύο επιβάτες του ΙΧ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τον απεγκλωβισμό τους από την Πυροσβεστική.
  • Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Καβάλας Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένα τρίχρονο παιδί. 

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και η Πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε τους επιβάτες του ΙΧ. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Τμήμα της Τροχαίας.
 

