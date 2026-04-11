Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου.
Τραγωδία στο Μενίδι: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρση από φορτηγό
Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένα τρίχρονο παιδί.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και η Πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε τους επιβάτες του ΙΧ. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Πειραιάς: Πώς έγινε το τροχαίο με παράσυρση 17χρονου - Συνελήφθη ο οδηγός
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Τμήμα της Τροχαίας.