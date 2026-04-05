Πειραιάς: Πώς έγινε το τροχαίο με παράσυρση 17χρονου - Συνελήφθη ο οδηγός

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονος που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον βοηθήσουν. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ φέρεται να ισχυρίζεται ότι το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του.

Πειραιάς: Ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο δίνει μάχη για τη ζωή του

Φωτογραφίες ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά το σοβαρό τροχαίο με θύμα 17χρονο, σοβαρά τραυματισμένο. Το λεωφορείο 130 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Νέα Σμύρνη είναι ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου. Ο ανήλικος πήγε να περάσει κάθετα το δρόμο και έπεσε πάνω στο αστικό λεωφορείο.

Αμέσως στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, τα τραύματα του 17χρονου σοβαρά. Ιδιωτικό ασθενοφόρο που περνούσε τον μετέφερε στο Τζάνειο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονται να πάνε όλα καλά.

Πειραιάς: «Το εγγόνι μου είναι στην Εντατική»

Η γιαγιά του παιδιού λέει χαρακτηριστικά «Είναι στην εντατική. Τι να σου πω παιδί μου, δεν έχω ιδέα... είναι η μητέρα του τώρα στο νοσοκομείο και δεν έχω ιδέα τι πως και τι έγινε δε ξέρω».

Στο σημείο που έγινε το ατύχημα τα λεωφορεία έρχονται από την αντίθετη πλευρά της κυκλοφορίας του δρόμου κάτι που δε γνωρίζουν πολλές φορές οι πεζοί που έρχονται από άλλες περιοχές.

Ο 17χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός. Σε πολύ λίγα λεπτά έφτασε νευροχειρούργος και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι του κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.

«Ξέρω ότι χτύπησε στο κεφάλι του του κάνανε εγχείρηση χθες και το έχουν στην εντατική. Περιμένω να έρθει η μητέρα του να μας πει τα νέα του παιδιού», προσθέτει η γιαγιά.

Υποβλήθηκε σε μία λεπτή χειρουργική επέμβαση και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην μονάδα ειδικής θεραπείας και η κατάσταση του κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου αφέθηκε ελεύθερος.

Οι κάτοικοι της περιοχής που έγινε το τροχαίο καταγγέλλουν στην κάμερα του σταρ την επικινδυνότητα του σημείου εδώ και χρόνια.