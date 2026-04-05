Πειραιάς: Στη ΜΕΘ του Τζάνειου ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό

«Πετάχτηκε ξαφνικά», ισχυρίστηκε ο οδηγός του λεωφορείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος που είχε  σοβαρό τροχαίο ατύχημα με αστικό λεωφορείο χθες, Σάββατο 4/4, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά.

Πειραιάς: Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:30, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Πειραιάς: Παράσυρση 17χρονου από αστικό λεωφορείο

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος είτε πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, είτε έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία του οχήματος. Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του, φέρεται να κινούνταν με επιβάτες τη στιγμή του ατυχήματος.

Πειραιάς: Η «μάχη» των γιατρών στο Τζάνειο

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί δίνουν από την πρώτη στιγμή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς ο ανήλικος έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Η Τροχαία Πειραιά συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην πορεία της υγείας του 17χρονου.

