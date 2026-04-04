Πειραιάς: Παράσυρση 17χρονου από αστικό λεωφορείο

Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 17χρονο στον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου.
  • Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου.
  • Ο ανήλικος εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
  • Διασώστης του ΕΚΑΒ ειδοποίησε ασθενοφόρο, αλλά ιδιωτικό ασθενοφόρο έφθασε πρώτα για βοήθεια.
  • Ο 17χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε έναν 17χρονο το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά. O ανήλικος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του αστικού λεωφορείου. Άμεσα έφθασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, από το σημείο περνούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο που σταμάτησε προκειμένου να βοηθήσει τον ανήλικο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με το ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή του. 

 

