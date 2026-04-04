Πειραιάς: Παράσυρση 17χρονου από αστικό λεωφορείο

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε έναν 17χρονο το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά. O ανήλικος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 14χρονη & έπεσε σε δύο αυτοκίνητα
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του αστικού λεωφορείου. Άμεσα έφθασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ωστόσο, από το σημείο περνούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο που σταμάτησε προκειμένου να βοηθήσει τον ανήλικο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με το ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή του.
