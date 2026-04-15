Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!

Συντονιστείτε στις 17:20 στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Σήμερα, 15 Απριλίου, τρεις νέοι πωλητές θα παρουσιάσουν τα αντικείμενά τους, εκ των οποίων το ένα είναι άξιο μουσείου.
  • Ο Θάνος Λούδος θα εκτιμήσει τα αντικείμενα και θα συμμετάσχουν πέντε υποψήφιοι αγοραστές, μεταξύ των οποίων ο Φοίβος Στρουγγάρης.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει την ιστορία και την αξία παλιών αντικειμένων, προσφέροντας ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.
  • Οι παίκτες διαπραγματεύονται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, με πολλές ανατροπές και χιούμορ.

CASH OR TRASH Τετάρτη 15 Απριλίου στις 17:20 Δευτέρα έως Παρασκευή Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!

Σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. Ο Γιώργος, έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash με ένα αντικείμενο άξιο να εκτεθεί σε μουσείο. Τα στοιχεία που διαθέτει ομολογούν την προέλευσή του και ο Θάνος Λούδος δίνει την ανάλογη εκτίμηση. Ο επαγγελματίας Dj ελπίζει πως, με τα κατάλληλα επιχειρήματα, θα καταφέρει να πείσει έστω και έναν από τους πέντε υποψήφιους αγοραστές να κάνει μια δυνατή προσφορά. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Φοίβος Στρουγγάρης, ο οποίος έχει τη φήμη του δύσπιστου και ίσως καταφέρει να αποσαφηνίσει κάποια ερωτήματα, που προκύπτουν σχετικά με την αυθεντικότητα του αντικειμένου. Η Τόνια έρχεται από τον Πειραιά στο Cash or Trash και παρουσιάζει ένα ζευγάρι όμορφων αντικειμένων.

Η νεαρή φωτογράφος τα απέκτησε στο πλαίσιο μιας φωτογράφισης, που έκανε στο παρελθόν, με τα αντικείμενα να κουβαλούν, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, τη γοητεία της φθοράς του χρόνου. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η αισθητική τους φαίνεται να ταυτίζεται με τα γούστα ενός «outsider» αγοραστή, ο οποίος τα διεκδικεί δυναμικά. Ο Στάθης παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο αυθεντικό μέχρι και την παραμικρή του λεπτομέρεια, εντυπωσιάζοντας τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Στο δωμάτιο των αγοραστών, ο Θάνος Μαρίνης, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, ο Θανάσης Μαυρομάτης, η Άντα Πανά και ο Μελέτης Παγώνης, κάνουν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, μέσα από το αντικείμενο του πωλητή.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα! Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Head of Productions: Σάββας Βέλλας Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions #CashOrTrashGR #StarChannelTV

