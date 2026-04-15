Αναστάσης Ροϊλός: Ερωτευμένος με όμορφη συνάδελφό του - Ποια είναι;

Τα τρυφερά τετ-α-τετ του ζευγαριού

Πηγή: Περιοδικό OK!
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη του Αναστάση Ροϊλού στη Ναταλία Γερμανού
  • Ο Αναστάσης Ροϊλός πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά "Μπαμπά σ’ αγαπώ".
  • Είναι σε σχέση με τη συνάδελφό του Στέλλα Ψαρουδάκη, με την οποία είναι μαζί από το 2024.
  • Το ζευγάρι έχει απαθανατιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις, όπως στο αεροδρόμιο και σε θεατρικές πρεμιέρες.
  • Ο Ροϊλός θα συμμετάσχει το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, στους "Πέρσες" του Αισχύλου, στον ρόλο του Ξέρξη.

Οι επιτυχίες του στο θέατρο τα τελευταία χρόνια είναι απανωτές, όπως και στην τηλεόραση, αφού φέτος πρωταγωνιστεί στη family κωμωδία του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ. Τα πράγματα για τον Αναστάση Ροϊλό είναι πολύ καλά κι όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, αφού ο ηθοποιός είναι φουλ ερωτευμένος!

Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του ΟΚ!, ο ηθοποιός είναι σε σχέση με τη συνάδελφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Αναστάσης Ροϊλός: «Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με την οικογένειά μου»

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού φιλοξενεί κοινά στιγμιότυπα του ζευγαριού από την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου. Σε ένα από αυτά, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα!

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι εθεάθη σε θεατρικές πρεμιέρες, όπως τον περασμένο Φεβρουάριο στο Θέατρο 104, με τον ηθοποιό να είναι ιδιαίτερα περιποιητικός με την -επίσης- easy rider σύντροφό του. 

Αναστάσης Ροϊλός - Εριέττα Μανούρη: Η συνάντηση μετά τις φήμες χωρισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Αναστάσης Ροϊλός κι η Στέλλα Ψαρούδακη είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της σειράς Άγριες Μέλισσες, πριν εκείνη συμμετάσχει στα σίριαλ Το ναυάγιο του Mega και Grand Hotel του ANT1.

Αναρτήσεις της Στέλλας Ψαρουδάκη

Το καλοκαίρι ο 37χρονος ηθοποιός θα εμφανιστεί στην Επίδαυρο, στους Πέρσες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στον ρόλο του Ξέρξη, πλάι στον Δημήτρη Καταλειφό (Δαρείος) και τη Μαρία Ναυπλιώτου (Άτοσσα), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.

