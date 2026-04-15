Αναστάσης Ροϊλός: Ερωτευμένος με όμορφη συνάδελφό του - Ποια είναι;

Οι επιτυχίες του στο θέατρο τα τελευταία χρόνια είναι απανωτές, όπως και στην τηλεόραση, αφού φέτος πρωταγωνιστεί στη family κωμωδία του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ. Τα πράγματα για τον Αναστάση Ροϊλό είναι πολύ καλά κι όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, αφού ο ηθοποιός είναι φουλ ερωτευμένος!

Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του ΟΚ!, ο ηθοποιός είναι σε σχέση με τη συνάδελφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού φιλοξενεί κοινά στιγμιότυπα του ζευγαριού από την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου. Σε ένα από αυτά, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα!

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι εθεάθη σε θεατρικές πρεμιέρες, όπως τον περασμένο Φεβρουάριο στο Θέατρο 104, με τον ηθοποιό να είναι ιδιαίτερα περιποιητικός με την -επίσης- easy rider σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Αναστάσης Ροϊλός κι η Στέλλα Ψαρούδακη είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της σειράς Άγριες Μέλισσες, πριν εκείνη συμμετάσχει στα σίριαλ Το ναυάγιο του Mega και Grand Hotel του ANT1.

Το καλοκαίρι ο 37χρονος ηθοποιός θα εμφανιστεί στην Επίδαυρο, στους Πέρσες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στον ρόλο του Ξέρξη, πλάι στον Δημήτρη Καταλειφό (Δαρείος) και τη Μαρία Ναυπλιώτου (Άτοσσα), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.