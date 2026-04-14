Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Eπισκέφθηκαν το θρυλικό Glamis Castle και τάισαν τις Σκωτσέζικες αγελάδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 14.04.26, 23:10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Σκωτία βρέθηκαν για τις διακοπές του Πάσχα η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της, Γιώργος Καραθανάσης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι κάνει ταξίδια συχνά πυκνά, καθώς τόσο η ηθοποιός όσο και ο επιχειρηματίας λατρεύουν να επισκέπτονται νέα μέρη και να γνωρίζουν νέους πολιτισμούς. Αυτή τη φορά, έκαναν ένα ταξίδι - όνειρο για πολλούς. Οι δυο τους βρέθηκαν στα πιο γνωστά κάστρα της Σκωτίας, ενώ επισκέφθηκαν και το διάσημο κάστρο Glamis. 

Μαρία Κορινθίου: Η φωτογραφία που πόσταρε αγκαλιά με τον Γιώργο Καραθανάση

Το Glamis Castle είναι ένα ιστορικό κάστρο στη Σκωτία, γνωστό για τη σύνδεσή του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και τη λογοτεχνία. Υπήρξε παιδική κατοικία της Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάιον και τόπος γέννησης της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας, ενώ συνδέεται και με το έργο «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Χτισμένο από τον 14ο αιώνα, ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του αρχιτεκτονική, αλλά και για τους μύθους και τις ιστορίες φαντασμάτων που το περιβάλλουν. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στη Σκωτία.

Το ζευγάρι Κορινθίου - Καραθανάσης τάισαν τις διάσημες αγελάδες της Σκωτίας, τις Σκωτσέζικες αγελάδες Χάιλαντ, ενώ έκαναν πολλές βόλτες στα μαγικά φυσικά τοπία της.

Δες φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα social media:

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top