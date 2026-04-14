Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο

Στη Σκωτία βρέθηκαν για τις διακοπές του Πάσχα η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της, Γιώργος Καραθανάσης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι κάνει ταξίδια συχνά πυκνά, καθώς τόσο η ηθοποιός όσο και ο επιχειρηματίας λατρεύουν να επισκέπτονται νέα μέρη και να γνωρίζουν νέους πολιτισμούς. Αυτή τη φορά, έκαναν ένα ταξίδι - όνειρο για πολλούς. Οι δυο τους βρέθηκαν στα πιο γνωστά κάστρα της Σκωτίας, ενώ επισκέφθηκαν και το διάσημο κάστρο Glamis.

Το Glamis Castle είναι ένα ιστορικό κάστρο στη Σκωτία, γνωστό για τη σύνδεσή του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και τη λογοτεχνία. Υπήρξε παιδική κατοικία της Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάιον και τόπος γέννησης της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας, ενώ συνδέεται και με το έργο «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Χτισμένο από τον 14ο αιώνα, ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του αρχιτεκτονική, αλλά και για τους μύθους και τις ιστορίες φαντασμάτων που το περιβάλλουν. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στη Σκωτία.

Το ζευγάρι Κορινθίου - Καραθανάσης τάισαν τις διάσημες αγελάδες της Σκωτίας, τις Σκωτσέζικες αγελάδες Χάιλαντ, ενώ έκαναν πολλές βόλτες στα μαγικά φυσικά τοπία της.

Δες φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα social media: